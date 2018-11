Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zvýšila počtvrté v řadě úrokové sazby. Celkově jde o páté letošní zvýšení sazeb. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak dnes stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,75 procenta. Největší poskytovatelé hypoték, Česká spořitelna a Hypoteční banka, v reakci na dnešní rozhodnutí oznámily zvýšení úrokových sazeb u hypoték. Podle zástupců realitních společností se zvýšení sazeb projeví více na trhu starších bytů, kde hypotéku využívá velká většina kupujících.

Dnešní krok centrální banky by přitom měl být podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v letošním roce posledním. Podmínkou je ovšem to, že se bude ekonomika vyvíjet v souladu s dnes představenou prognózou ČNB. "Dnešní zvýšení sazeb, pokud bude vývoj tak, jak ho předpokládá prognóza, by v podstatě mělo stačit, pokud jde o závěr letošního roku," uvedl guvernér.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák ovšem upozornil, že vzhledem k nastávající obměně bankovní rady nelze prosincové zvýšení sazeb vyloučit. Od prosince vystřídají v bankovní radě Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka ekonomové Tomáš Holub a Aleš Michl.

Důvodem zvýšení sazeb je podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna oslabuje a inflace je nad dvouprocentním cílem ČNB. Příští rok ekonomové čekají další zvyšování sazeb.

Pro dnešní zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu hlasovalo pět ze sedmi členů bankovní rady ČNB. Jeden člen hlasoval pro ponechání sazeb beze změny a jeden hlasoval pro zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu.

01.11.2018, 18:26, autor: ČNB/ČTK, zdroj: ČNB

Největší hypoteční banky se rozhodly v reakci na dnešní krok centrální banky zvýšit úrokové sazby u hypoték. Hypoteční banka zvýší sazby hypoték o dvě desetiny s platností od 5. listopadu, Česká spořitelna k jejich mírnému růstu přistoupí od půlky listopadu. I ostatní banky očekávají další zvyšování sazeb.

ČNB dnes také představila novou makroekonomickou prognózu. Zhoršila v ní odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta a pro příští rok na 3,3 procenta. V předchozí srpnové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25,60 Kč/EUR a příští rok posílí na průměrných 24,70 Kč/EUR. V roce 2020 by měla koruna podle ČNB posílit na průměrných 24,20 Kč/EUR.

"Celkový příběh ekonomiky se v nové prognóze v zásadě nemění. Nejvýznamnější změnou je pozdější posilování kurzu koruny," uvedl k tomu Rusnok.

Podle zástupců realitních společností se zvýšení úrokových sazeb ČNB více projeví na trhu starších bytů, u novostaveb méně. Úrokové sazby u hypoték jsou přitom podle nich stále poměrně nízké a větším zásahem do trhu bylo zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték. Poptávka po nemovitostech by tak podle nich mohla postupně klesat.

"Aktuální rozhodnutí ČNB bude mít primárně dopad na trh se staršími byty. Zde hypotéku za poslední období využívá téměř 70 procent kupujících. Vyšší úrokové sazby a další zpřísnění ze strany ČNB od října u pravidel pro poskytnutí hypoték opět nejvíce dopadnou na skupinu zájemců o bydlení na sekundárním trhu," uvedl mluvčí Maxima Reality David Jirušek. U novostaveb podle něj roste podíl investorů, kteří je chtějí dále pronajímat. A ti čerpají hypotéky jen výjimečně.