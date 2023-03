ČNB opět ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes i na jednání v novém složení ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Informovala o tom mluvčí ČNB Petra Krmelová. Na stejné úrovni je sazba od loňského června. Bankovní rada dnes také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Nezměnila se ani výše lombardní a diskontní sazby. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, je nadále šest procent.

Rozhodnutí bankovní rady je v souladu s očekáváním analytiků. Upozorňovali, že vývoj inflace v únoru odpovídal prognóze ČNB a kurz koruny byl silnější než prognóza očekávala. Bankovní rada proto podle nich neměla důvod na současné strategii nic měnit.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Aleše Michla. Na ní představí důvody dnešního rozhodnutí.

Analytici: ČNB už sazby nezvýší, ke snížení přistoupí nejdřív v srpnu

Česká národní banka už základní úrokovou sazbu zvyšovat nebude. K jejímu snížení ze současných sedmi procent by mohla přistoupit nejdříve v srpnu. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK.

Analytik Portu Marek Pokorný dnešní rozhodnutí ČNB očekával. "Inflace v únoru byla sice mírně vyšší, než se čekalo, ale na druhou stranu očekávání nenaplnila spotřeba domácností, která zpomalila stejně jako růst mezd v posledním čtvrtletí loňského roku. ČNB hraje do karet i stále relativně silná koruna," uvedl.

"Bankovní rada byla v uplynulém půlroce překvapivě pasivní a rezistentní vůči doporučením svého odborného aparátu. Proto bylo ve světle nervozity okolo stability významných bank v USA a eurozóně a s ohledem na postupný pokles jádrové inflace předem jasné, že další zvýšení úrokových sazeb je prakticky vyloučené," uvedl obchodní ředitel společnosti Ebury Tomáš Kudla.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče je zřejmé, že většina členů bankovní rady už sazby zvyšovat nechce. "Zároveň ale v situaci, kdy ČNB vyčkává, k jak silnému růstu budou v letošním roce směřovat mzdy v české ekonomice a jak vysoko zůstanou inflační očekávání, není na stole ani debata o snižování úroků ČNB," upozornil.

Prostor pro pokles sazeb podle Jáče vznikne ve druhém pololetí, kdy by se měla inflace snížit pod deset procent. "Z nedávných výroků z bankovní rady je ale patrné, že ČNB bude chtít vyčkat na údaje o vývoji mezd a spotřeby domácností v letošním druhém čtvrtletí, jež bude mít k dispozici až na zasedání koncem září," uvedl.

"Podle našeho názoru teoreticky umožní prognóza centrální banky první snížení sazeb v létě letošního roku, ovšem bude na zvážení členů bankovní rady, zda nebudou chtít z opatrnostních důvodů s prvním měnovým uvolněním posečkat o něco déle," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Jako nejpravděpodobnější vidí zachování stability sazeb až do třetího čtvrtletí.

Také analytik Komerční banky Jaromír Gec předpokládá v nejbližších měsících stabilitu sazeb. "Očekáváme, že ČNB bude držet repo sazbu na současných sedmi procentech alespoň do letošního srpna, kdy by mohla začít s jejím postupným snižováním," uvedl. Do konce roku by podle něj mohla základní sazba klesnout k pěti procentům.

Kudla ale zdůraznil, že ČNB zatím veřejnou debatu o snižování sazeb nepřipustí. "Pokud by totiž nyní ČNB deklarovala, že je připravená diskutovat o snížení sazeb, mohlo by to vést k oslabení české koruny. Právě kurz domácí měny přitom ČNB v posledních měsících vnímá jako hlavní nástroj v boji proti inflaci," uvedl.