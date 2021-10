ČNB obnoví po devíti letech odprodej části výnosů z devizových rezerv

Praha - Česká národní banka od ledna začne opět prodávat části výnosů z devizových rezerv. Program, jehož cílem je zpomalit nárůst objemu devizových rezerv ČNB, banka obnovuje po devíti letech. Dnes o tom rozhodla bankovní rada, informovala ČNB v tiskové zprávě.

Obnovení odprodeje je podle centrální banky součástí normalizace měnové politiky, kterou bankovní rada provádí od konce devizových intervencí v dubnu 2017. Program byl spuštěn v dubnu 2004 a pozastaven v listopadu 2012, aby se nedostal do konfliktu právě s intervencemi.

"Počínaje lednem 2022 bude ČNB na devizovém trhu postupně prodávat část výnosů z devizových rezerv. Transakce se budou uskutečňovat tak, aby byl jejich vliv na kurz minimální," uvedla banka.

"O možném zahájení odprodejů se spekulovalo již delší dobu, jelikož koruna navzdory očekávanému rychlému zvyšování sazeb příliš neposiluje. Ačkoli ČNB bude mít snahu odprodeji trh příliš neovlivňovat, lze očekávat, že to bude mít pro korunu pozitivní vliv," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Obecně platí, že silnější kurz koruny zlevňuje dovážené zboží a služby.

Vzhledem k velikosti devizových rezerv je podle něj dnes oznámený krok žádoucí i proto, že devizové rezervy budou dále narůstat nejen samotnými výnosy, ale i přílivem evropských fondů, které jdou přes ČNB kvůli tomu, aby neovlivňovaly devizový trh.

Odprodeje výnosů od roku 2009 do roku 2012 činily v průměru 83 milionů eur měsíčně, tedy zhruba jednu miliardu eur za rok (podle nynějšího kurzu 25,62 miliardy korun). V letech 2004 až 2008 byly mírně nižší, a ne zcela pravidelné, upozornil Seidler.

I analytik Raiffeisenbank Vít Hradil upozornil, že ČNB tento krok avizovala již v uplynulých měsících a jedná se spíše o jakýsi návrat k jejímu běžnému režimu fungování, nežli o revoluci. "O té by šlo hovořit, pokud by ČNB explicitně uvedla, že se tímto krokem bude snažit tlačit na posilování české koruny, což by pomohlo tlumit aktuálně zvýšenou českou inflaci přes nižší cenu dováženého zboží. Centrální banka ovšem naopak deklaruje, že bude chtít vliv na devizový kurz minimalizovat. Dokud bude toto tvrzení platit a objemy prodejů budou omezovány tak, aby nehýbaly s kurzem měny, není důvod k velkému vzrušení," uvedl.

Celou operaci si lze podle hlavního ekonoma Roklen Pavla Peterky představit jako prodej eur a cenných papírů v eurech za koruny. To povede ke stažení českých korun z trhu, což se projeví v jejím posílení. "Odprodej části výnosů devizových rezerv by skrze působení na zpevnění koruny mohl pomoci ČNB s krocením inflace. Efekt by měl být v zásadě opačný než v letech 2013 až 2017, kdy ČNB prostřednictvím kurzového závazku a oslabení koruny bojovala s inflací nízkou," vysvětlil. Zatím ale česká koruna na prohlášení ČNB podle Peterky výrazně nereaguje. Vysvětlení může být podle něj opožděná reakce obchodníků nebo velmi opatrná rétorika ČNB.

Devizové rezervy centrální banky výrazně narostly v minulosti především v souvislosti s ukončováním intervencí a následným posílením kurzu koruny. Devizové intervence ukončila centrální banka v dubnu 2017 po 41 měsících. Ke konci září devizové rezervy ČNB v korunovém vyjádření činily přibližně 3,752 bilionu. V listopadu 2013 před zahájením devizových intervencí byl objem rezerv 894 miliard korun.

Devizové rezervy představují zahraniční aktiva ČNB ve směnitelných měnách, případně ve zlatě, jsou součástí majetku ČNB a právo nakládat s nimi náleží pouze ČNB. Ta drží devizové rezervy na podporu provádění vlastní nezávislé měnové politiky. Slouží jako zdroj pro klienty ČNB, kterým centrální banka prodává devizové prostředky za koruny. Devizové rezervy lze rovněž použít k devizovým intervencím nebo případně k podpoře finanční stability českého bankovního systému. Pokud by centrální banka neměla k dispozici devizové rezervy, nebylo by v případě potřeby možné tlumit nadměrnou kolísavost vývoje kurzu koruny.