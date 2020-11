ČNB nově letos čeká lepší vývoj ekonomiky, příští rok ale horší

Praha - Česká národní banka v nové prognóze odhad vývoje ekonomiky v letošním roce zlepšila, naopak pro příští rok odhad zhoršila. Nově tak letos počítá s poklesem ekonomiky o 7,2 procenta a příští rok s růstem o 1,7 procenta. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. V předchozí srpnové prognóze ČNB počítala letos s poklesem ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok s růstem o 3,5 procenta. V roce 2022 by podle ČNB měla ekonomika stoupnout o 4,2 procenta. Úrokové sazby ponechala rada ČNB beze změny.

"Nicméně výkon českého hospodářství nedosáhne předkrizové úrovně ani na konci roku 2022," upozornil dnes Rusnok.

Dále uvedl, že s novou prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným růstem příští rok. "Tato trajektorie je však silně podmíněna naplněním předpokladů týkajících se vývoje epidemické situace a opatření proti šíření nákazy," uvedl. ČNB očekává, že opadnutí dopadů druhé vlny pandemie nastane během první poloviny příštího roku.

Rada dnes nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady.

Většina bankovní rady ČNB se domnívá, že zvyšování úrokových sazeb k normálu bude vyžadovat více času, než předpokládá nová prognóza centrální banky. Prognóza počítá nejprve se stabilitou tržních úrokových sazeb následovanou jejich postupným růstem příští rok. Podle Rusnoka nelze vyloučit, že sazby se nebudou zvyšovat celý příští rok.

Inflace by podle ČNB měla činit ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku 2,2 procenta, tedy stejně jako v předchozí prognóze. V prvním čtvrtletí roku 2022 by měla inflace klesnout na 2,1 procenta, zatímco v předchozích odhadech ČNB počítala s inflací 2,2 procenta. "Cenové tlaky se během příštího roku zvýší, když začne postupné zotavování ekonomické aktivity. Na přelomu let 2021 a 2022 se bude inflace nacházet poblíž dvouprocentního cíle ČNB," uvedl guvernér. Dodal, že rozpočtová opatření vlády částečně zmírňují propad spotřeby domácností.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá se slabším kurzem koruny. Nově čeká letos i příští rok průměrný kurz 26,60 Kč/EUR. V srpnu odhadovala letošní kurz na 26,50 koruny za euro a příští rok 26,40 Kč/EUR. V roce 2022 ČNB očekává, že kurz koruny posílí na průměrných 25,90 koruny za euro.

Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o 6,6 procenta a příští rok růst o 3,9 procenta. Ministerstvo již dříve oznámilo, že listopadovou prognózu letos kvůli velké nejistotě dalšího vývoje ekonomiky vytvářet nebude, další plánuje vydat až v lednu.

Ekonomové českých bank v nejnovějších odhadech počítají letos s poklesem HDP v průměru o osm procent. Příští rok by ekonomika měla podle nich růst jen o dvě procenta kvůli dopadům posledních opatření proti nové vlně epidemie koronaviru. Dnes Evropská komise oznámila, že čeká letos kvůli omezením spojeným s šířením nového koronaviru propad ekonomiky ČR o 6,9 procenta, což je ale zlepšení proti dřívějším odhadům. Naopak komise zhoršila vyhlídky oživení české ekonomiky na příští rok, kdy by se HDP měl zvýšit o 3,1 procenta.

Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Sazby by měly podle ekonomů beze změny zůstat delší dobu. O ponechání sazeb beze změny dnes rozhodla bankovní rada jednomyslně.

Na posledním měnovém jednání na konci září rada nechala úrokové sazby beze změny rovněž jednomyslně. Naposledy sazby rada změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Základní úroková sazba na 0,25 procenta byla předtím od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

"Měnová politika má nyní jen omezené možnosti, jak s následky pandemie bojovat, hlavní tíha je v tomto ohledu na vládě a rozpočtových opatřeních. Toho si je ČNB vědoma, proto dnes na svém jednání ponechala úrokové sazby nezměněny," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Zároveň z pohledu inflace není podle něj další uvolnění měnové politiky potřebné.

"Sazby centrální banky tak zůstanou na současné nízké úrovni ještě poměrně dlouhou dobu, podle nás alespoň do konce příštího roku. Zavedení některého z nekonvenčních nástrojů však také nečekejme," uvedl ekonom Komerční banky Marti Gürtler. "Osobně si myslím, že ČNB může držet úrokové sazby beze změny až do konce roku 2021 s tím, že příští pohyb úroků bude směrem nahoru - ovšem až ve druhé polovině roku 2022," uvedl také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.