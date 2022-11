ČNB nezměnila limity pro hypotéky ani sazbu na ochranu úvěrového trhu

Praha - Bankovní rada České národní banky po projednání podzimní Zprávy o finanční stabilitě ponechala limity pro poskytování hypoték beze změny. Zachovala i výši sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu, která se má na základě dřívějších rozhodnutí zvyšovat z aktuálních 1,5 procenta na 2,5 procenta na počátku dubna. Centrální banka také konstatovala, že finanční sektor v Česku zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Podle odhadu ČNB zůstávají ceny bytů nadhodnocené, v prvním pololetí příštího roku lze očekávat cenovou korekci.

ČNB zpřísnila limity pro poskytování hypoték loni v listopadu s platností od letošního dubna. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Limit 90 procent je možné uplatnit pro žadatele mladší 36 let. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, je od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak je 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.

Bankovní rada považuje rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů nadále za zvýšená, uvedla členka rady Karina Kubelková. "Nadhodnocené ceny nemovitostí, vyšší úrokové sazby z hypotečních úvěrů, dopad inflace a cen energií na životní náklady domácností, očekávané zpomalení hospodářské aktivity a významné ekonomické a geopolitické nejistoty jsou faktory, které v současnosti zvyšují rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů," řekla novinářům. Upozornila, že přes 40 procent úvěrů má rizikový poměr výše splátky k příjmům.

Podle ČNB zůstávají ceny bytů nadhodnocené. V letošním pololetí byly podle centrální banky zhruba o 60 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 40 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti. Podle scénáře ČNB by ceny rezidenčních nemovitostí měly v prvním pololetí příštího roku meziročně klesnout o šest až deset procent.

Zátěžové testy finančního sektoru provedené centrální bankou ukázaly na jeho vysokou odolnost. Banky jsou podle ČNB dostatečně kapitálově vybavené pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný.

ČNB dnes také po zohlednění dříve přijatých rizik v bilanci bankovního sektoru a zhoršeného výhledu vývoje ekonomiky rozhodla o ponechání výše sazby proticyklické kapitálové rezervy. "V případě zhoršení ekonomické situace a vzniku významných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je ČNB připravena sazbu rezervy snížit, případně rezervu zcela rozpustit s cílem pokrýt vzniklé ztráty a podpořit schopnost bank plynule úvěrovat reálnou ekonomiku," řekla Kubelková.

Zpráva o finanční stabilitě hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Pro bankovní radu je východiskem pro nastavení takzvané makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou proticyklická kapitálová rezerva bank a limity ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů.