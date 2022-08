ČNB nechala základní úrok na 7 procentech, inflaci čeká až kolem 20 procent

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Jednala poprvé v čele s novým guvernérem Alešem Michlem, který je odpůrcem předchozího zvyšování sazeb. Analytiky rozhodnutí nepřekvapilo, další mírný růst sazeb by podle nich mohl přijít na podzim. ČNB také zlepšila odhad vývoje ekonomiky pro letošní rok, pro příští rok ho naopak zhoršila. Meziroční růst spotřebitelských cen očekává ČNB na podzim kolem 20 procent, průměrnou inflaci za letošní rok 16,5 procenta.

Bankovní rada jednala v novém složení, Michl převzal post guvernéra na začátku července a zároveň se vyměnili tři členové rady ze sedmi. Podle guvernéra bylo pro dnešní rozhodnutí o sazbách pět členů rady, dva hlasovali pro zvýšení sazeb o jeden procentní bod. Šlo tak o první ponechání sazeb po sedmi nadstandardních zvýšeních základní sazby o více než 0,25 procentního bodu za sebou.

Pro snížení inflace podle Michla nestačí zvyšování sazeb, jsou potřeba také umírněné mzdové požadavky a odpovědná rozpočtová politika. "Bankovní rada nyní vyčká na další data, která vyhodnotí, a na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůstanou stabilní, nebo se zvýší," dodal.

Obměněná Michlova bankovní rada se zatím profiluje vzhledem k sazbám velmi opatrně, a to včetně nových členů, podotkl analytik ČSOB Jan Bureš. Trh v tuto chvíli předpokládá, že se sazby ČNB mohou letos ještě zvýšit, ale poměrně mírně, a neměly by přesáhnout 7,5 procenta, uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Za rok by základní sazby měly podle očekávání trhu být 6,5 procenta, dodal.

Ještě jedno zvýšení úrokových sazeb předpokládá analytik Komerční banky Martin Gürtler, ČNB k tomu podle něj donutí dynamický cenový vývoj a přetrvávající tlaky na oslabení koruny. Michl dnes zopakoval, že bankovní rada bude nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Česká měna po zasedání rady dnes posílila k euru i dolaru.

Stabilitu sazeb uvítali zaměstnavatelé. Jejich další zvýšení by pro firmy znamenalo dodatečné náklady na úvěrové financování, shodly se Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora. Podle jejího ředitele odboru legislativy Ladislava Minčiče je to plus i pro státní rozpočet, který se bojí nákladné dluhové služby.

Česká ekonomika čelí silným nákladovým inflačním tlakům, které mají původ ve vnějším prostředí, i poptávkovým tlakům plynoucím z domácí ekonomiky, uvedl guvernér. Spotřebu domácností, která je klíčová pro další vývoj poptávkové inflace, tlumí podle něj vysoké ceny energií a potravin, negativní nálada a vyšší úrokové sazby. Na druhou stranu nezaměstnanost zůstává nízká, dodal.

Průmyslová výroba zatím podle Michla odolává zvýšeným nákladům a problémům v dodavatelských řetězcích. Zahraniční poptávka už ale má negativní vliv na HDP. Předstihové ukazatele indikují další zpomalení zahraniční poptávky, poznamenal.

Odhad růstu ekonomiky pro letošní rok ČNB zlepšila na 2,3 procenta z 0,8 procenta, což uváděla v předchozí květnové prognóze. Pro příští rok očekává růst HDP o 1,1 procenta, dosud to bylo 3,6 procenta. "Čekáme, že přibrzdí domácí poptávka. Spotřeba domácností bude zasažena poklesem reálných příjmů. Růst mezd nepokryje růst životních nákladů," uvedl Michl.

Na průměrných 16,5 procenta za celý letošní rok odhad inflace ČNB zvýšila z předchozích 13,1 procenta. Podle posledních zveřejněných údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta, a jejich růst tak zrychlil podvanácté za sebou. "Nacházíme se v období extrémní nejistoty. Válka na Ukrajině a s ní spojené rostoucí ceny energií mohou inflaci dále přiživit," uvedl Michl v předmluvě ke Zprávě o měnové stabilitě. V příštím roce ČNB počítá se zpomalením inflace na 9,5 procenta, do roku a půl centrální banka podle guvernéra očekává snížení k úrovni dvou procent.

Jednání bankovní rady se dnes zúčastnil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dopředu ohlásil, že by rád centrálním bankéřům řekl, že zvládnout vysokou inflaci je společným cílem vlády a ČNB. Dnešní rozhodnutí o sazbách veřejně nekomentoval.