ČNB nechala sazby beze změny, zřejmě na delší dobu

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes ponechala úrokové sazby beze změny, rozhodla jednomyslně. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka se naplňuje základní scénář květnových odhadů vývoje ekonomiky, kterému odpovídá stabilita sazeb v následujících čtvrtletích.

"Celkově ekonomický vývoj odpovídá prognóze. Údaj o HDP za první čtvrtletí potvrdil negativní dopad koronavirové epidemie, respektive související pokles zahraniční poptávky a vládní karanténní opatření," uvedl Rusnok. Diskuse o možném využití dalších nástrojů měnové politiky, jako jsou například devizové intervence nebo odkup dluhopisů, označil guvernér za hypotetické a teoretické.

"Je možné, že úrokové sazby již dosáhly svého dna, nikoliv však z toho důvodu, že měnovou politiku nebude třeba dále uvolňovat. Hlavním důvodem by zde mohly být zejména nepříznivé dopady velmi nízkých, či přímo nulových úrokových sazeb na stabilitu finančního sektoru," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Runsok dnes dále uvedl, že další kroky ČNB by již ekonomice příliš nepomohly. "My jsme to již odpracovali na poli měnové politiky i na poli politiky finanční stability. Z naší strany nic nebrání půjčovat podnikům v bankovním systému a nemáme cenovou nestabilitu. Cíle dosahujeme použitím našich standardních nástrojů," dodal.

Již minulý týden ČNB snížila na podporu finančního sektoru negativně ovlivněného šířením koronaviru rezervu na ochranu úvěrového trhu na 0,5 procenta a zrušila pro posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI).

Nízké sazby ČNB by přitom měly podle partnera v PwC Česká republika Jana Brázdy dlouhodobě pomoci podnikům k levným úvěrům od komerčních bank. "Problémem pro firmy v poslední době ovšem není cena úvěru, ale spíše nemožnost úvěr samotný či úvěr v požadovaném objemu získat," uvedl.

Podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně případné další snížení sazeb nelze očekávat do doby, dokud se nepotvrdí, že vysoké vládní výdaje nevedly k růstu inflace. Rozpočtová politika je přitom podle ČNB jedním z rizik, které mohou ohrozit odhadovaný vývoj inflace, jež by měla na konci letošního roku klesnout ke dvěma procentům. Mezi další rizika zařadila rada ČNB protiinflační dopad aktuálního vývoje kurzu koruny a nejistý další vývoj pandemie v ČR i v zahraničí. Celkově ale hodnotí rizika jako zhruba vyrovnaná.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.