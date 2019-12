ČNB nechala sazby beze změny, roste šance na jejich růst

Praha - Bankovní rada nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstala na dvou procentech. Naposledy sazby rada zvýšila letos v květnu. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka se mírně zvýšila šance na růst sazeb. Pro jejich zvýšení již dnes hlasovali dva ze sedmi členů bankovní rady.

Debata bankovní rady přitom byla podle Rusnoka podobná dvěma předchozím zasedáním. "Ta debata je o akcentu na jednotlivé stránky ekonomického vývoje a zatím převládal názor vyčkat. Chtěl bych ale zdůraznit, že ta debata je jednoznačně o tom, zda zvýšit nebo zachovat sazby. Žádná jiná alternativa nebyla. A řekl bych, že se to postupně posouvá k tomu trendu zvýšit," uvedl guvernér. Ke změně sazeb podle něj může rada přistoupit na jakémkoliv z dalších měnových zasedání. Další bude na počátku února.

Důvodem dnešního rozhodnutí byl podle ekonomů nejistý vývoj v zahraničí a očekávaný pokles inflace. "Bankovní rada se rozhodla měnovou politiku nezpřísňovat patrně jednak proto, že tuzemská ekonomika začala slábnout, což inflační tlaky bude zmírňovat, patrně také proto, že zlepšení vývoje v zahraničí bude chtít bankovní rada vidět i v reálných číslech. Svou roli pravděpodobně sehrál i mírně silnější kurz koruny," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zároveň podle něj zřejmě není pro členy bankovní rady problémem inflace nad třemi procenty, protože ČNB svým rozhodnutím míří na inflaci v horizontu zhruba jednoho roku. "To, že máme inflaci výrazně nad dvouprocentním cílem, je nepříjemné, ale nevidíme to jako věc, která by měla zásadně negativně dopadat na českou ekonomiku. A nemáme známky ani toho, že by se nějak vychylovala inflační očekávání," uvedl dnes Rusnok.

Inflace se podle guvernéra bude v následujících čtvrtletích pohybovat blízko tříprocentní hranice a na horizontu měnové politiky se přiblíží k dvouprocentnímu inflačnímu cíli.

Rusnok zároveň informoval, že aktuální listopadové prognóze odpovídá nárůst domácích tržních úrokových sazeb v tomto a příštím čtvrtletí následovaný jejich poklesem od poloviny příštího roku. "Bankovní rada však vyhodnotila rizika stávající prognózy jako vychýlená ve směru nižších úrokových sazeb proti prognóze v nejbližších čtvrtletích," upozornil.