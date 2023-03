ČNB na středečním jednání úrokové sazby nezmění, shodují se analytici

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechá i na středečním zasedání základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, kde je od loňského června. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK, podle nichž ani únorová obměna dvou členů rady nebude znamenat změnu v jejím postoji. Očekávají, že jediným hlasem volajícím po růstu sazeb zůstane člen rady Tomáš Holub. Možné snížení sazeb členové rady v nedávných rozhovorech v médiích vyloučili.

"Očekávám, že vzhledem k vývoji v globálním bankovním sektoru bankovní rada ponechá sazby na stávající úrovni. Přesto se domnívám, že malé zvýšení sazeb by bylo v současném boji s vysokou českou inflací ku prospěchu věci," soudí partner PwC Petr Kříž.

Také hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil očekává ponechání sazeb beze změny. "Jediným disidentem pravděpodobně bude radní Holub, který bude orodovat za mírné zvýšení o 0,25 či 0,50 procentního bodu, ovšem bude přehlasován poměrem šesti ku jednomu. Inflační data jsou momentálně v souladu s poslední prognózou centrální banky a nezavdávají tudíž důvod ke změně jejího postoje. Česká koruna navzdory nedávným turbulencím zůstává relativně silná a pomáhá inflaci dále tlumit," uvedl.

Podle Hradila by bankovní rada za riziko proinflačního vývoje mohla považovat zrychlení růstu mezd, které by naznačovalo vznik mzdově-inflační spirály. "Na nejbližší oficiální mzdovou statistiku si ovšem musíme ještě nějaký čas počkat a dostupné dílčí indikátory zatím nepůsobí dostatečně varovně. Očekávám tedy stabilitu sazeb, doprovozenou deklarací připravenosti sazby případně zvýšit na příštím zasedání, pokud by se proinflační rizika naplňovala," uvedl.

"Bankovní rada už několikrát možnost dalšího navýšení sazeb nevyužila. Žádné zásadní nové inflační tlaky se přitom v posledních týdnech neobjevily, počítáme proto se stabilitou sazeb i nyní," konstatoval spolumajitel crowdfundingové platformy Fingood Vít Endler.

Změnu sazeb neočekává ani místopředseda představenstva investiční společnosti Tesla Tomáš Jícha. " Sám bych zahájení pozvolného snižování primárních sazeb uvítal. Domnívám se, že čas k tomuto kroku již nazrál a takový krok by mohl pomoci k nastartování cesty k vyšší výkonnosti české ekonomiky. Bohužel se ale zatím nepodařilo zkrotit vysokou inflaci a stále přetrvávají názory, že vysoké základní úrokové sazby pomohou ke snižování růstu cen," uvedl.

Možné snižování sazeb na nynějším zasedání odmítl už na únorovém jednání bankovní rady guvernér ČNB Aleš Michl. Viceguvernérka Eva Zamrazilová tento týden agentuře Bloomberg řekla, že odmítá jakoukoli debatu o snižování sazeb, dokud nebude inflace pod deseti procenty. V únoru činila 16,7 procenta, prognóza ČNB očekává její pokles do jednociferné oblasti ve druhé polovině roku.