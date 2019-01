Praha - Česká národní banka loni snížila ztrátu na 3,8 miliardy korun z 243,2 miliardy korun v roce 2017. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci ČNB. Důvodem snížení ztráty je loňský vývoj kurzu koruny.

Ztráta ČNB za loňský rok je podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera pouze kosmetická. "To bylo dáno tím, že kurz koruny na konci roku 2018 byl nepatrně slabší než v závěru roku 2017. Díky slabší koruně, a to zejména vůči dolaru, tak ČNB nezaznamenala ztráty z měnového přecenění devizových rezerv, jako tomu bylo například v roce 2017," uvedl. Dále upozornil, že kvůli rozkolísanosti na akciových trzích akciové portfolio ČNB bylo v minulém roce pravděpodobně ve ztrátě přesahující pět procent. "Přecenění slabší korunou však uvedené ztráty do velké míry vykompenzovalo," dodal.

Devizové rezervy centrální banky v korunovém vyjádření činily ke konci loňského roku zhruba 3,204 bilionu korun. Meziročně rezervy v korunách stouply o zhruba 53 miliard. Za jejich růstem v posledních letech byl především intervenční režim, kdy centrální banka od listopadu 2013 do dubna 2017 vynaložila dva biliony korun za nákup eur. V eurech před zahájením intervencí činily devizové rezervy zhruba 35 miliard eur, nyní jsou 124,5 miliardy eur. Proti prosinci 2017 stouply devizové rezervy v eurech o 1,18 miliardy.

Ztrátu z roku 2017 ČNB částečně snížila využitím 60,1 miliardy korun z rezervního fondu. "Její zbývající část ztráty ve výši 183,2 miliardy korun zůstane ponechána v bilanci jako neuhrazená ztráta předchozích účetních období," uvádí Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017. Ta tak nyní zřejmě mírně stoupne.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Hospodářské výsledky ČNB:

Rok Zisk/ztráta 2018 - 3,8 mld. Kč 2017 - 243,2 mld. Kč 2016 46,5 mld. Kč 2015 - 0,549 mld. Kč 2014 56,6 mld. Kč 2013 73,1 mld. Kč 2012 2,9 mld. Kč 2011 35,4 mld. Kč 2010 - 9,7 mld. Kč 2009 18,5 mld. Kč 2008 29,1 mld. Kč 2007 - 37,5 mld. Kč

Zdroj: ČNB