ČNB dnes zveřejní zátěžové testy bank a vyhodnotí opatření k hypotékám

Praha - Česká národní banka dnes zveřejní v pravidelné Zprávě o finanční stabilitě zátěžové testy českých bank. Zároveň na tiskové konferenci představitelé ČNB posoudí a vyhodnotí dopady opatření banky ohledně hypotečního trhu a zveřejní nastavení takzvané proticyklické kapitálové rezervy, kterou banky mají vytvářet v době hospodářského růstu pro dobu poklesu ekonomiky.

Z posledních zátěžových testů zveřejněných loni v říjnu vyplývá, že bankovní i pojišťovací sektory jsou i nadále odolné a připravené odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám.

Loni v listopadu pak ČNB zpřísnila s platností od letošního limity pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, je od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak ke 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.

ČNB také na počátku letošního března zvýšila rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na 2,5 procenta. Tato sazba bude platit od dubna 2023. Aktuálně platí sazba 0,5 procenta, od července pak bude jedno procento. Sazbu ČNB stanovuje čtvrtletně obvykle s ročním předstihem. Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát.

Samotná Zpráva o finanční stabilitě bude zveřejněna 4. července. Loni v listopadu rada ČNB odsouhlasila, že od letoška začne ve zprávě nově zveřejňovat i zátěžové testy bank, které budou zahrnovat i dopady rizik související s klimatickými změnami.