ČNB čeká silnou recesi ekonomiky; snížila úrokovou sazbu

Praha - Česká národní banka (ČNB) očekává kvůli dopadům pandemie koronaviru silnou recesi, ve které česká ekonomika setrvá po zbytek letošního roku. Vývoj tak podle bankovní rady celkově vede k potřebě dalšího významného snížení sazeb v letošním roce. Mělo by to podpořit zotavování ekonomiky. Na tiskové konferenci po dnešním jednání rady to uvedl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký a člen bankovní rady Tomáš Holub. Dodali, že všechna případná opatření měnové politiky mohou být přijata, kdykoliv to bude potřeba, a to i na mimořádném měnovém zasedání bankovní rady.

Nidetzký upozornil na to, že v současné situaci se mění údaje tak rychle, že konkrétní čísla o možném vývoji ekonomiky nejsou přínosná. "Velmi dobře ale můžeme predikovat směr, který je nyní důležitější než čísla. A česká ekonomika vstoupí do období recese. Když se podívám na výhled růstu ekonomiky, tak na druhé čtvrtletí je to minus čtyři procenta," uvedl.

Podle Holuba je nyní v případě úrokových sazeb ČNB předčasné odhadovat, zda se dostanou až k nulové hranici. "Je třeba brát v potaz kurz koruny, který působí tím správným směrem. Ekonomiku budou podporovat i rozpočtová politika a propad světových cen ropy. Tenhle balík umožní ekonomice se zotavovat po zrušení karanténních opatření," uvedl na dotaz ČTK. Do té doby ovšem podle něj bude vliv všech opatření makroekonomické podpory omezený kvůli tomu, že je v ekonomice omezená poptávka. "Pak to ale bude působit proti tomu, aby ekonomika zabředla do dlouhodobé recese," dodal.

Na rozhodnutí ČNB kurz koruny podle Radima Krejčího z WOOD & Company v podstatě vůbec nezareagovala. Zásadní pohyb ale podle něj přišel až při tiskové konferenci ČNB. "Tomáš Nidetzký avizoval ochotu bankovní rady tlumit excesivní výkyvy kurzu koruny. To zapůsobilo na korunu jako jistá verbální intervence a česká měna posílila skokově o 20 haléřů na 27,23 Kč za euro," uvedl. Dodal ale, že posílení je omezeno avizovaným dalším snižováním sazeb ČNB.

Zároveň se dnes bankovní rada rozhodla snížit od letošního 1. dubna rezervu na ochranu úvěrového trhu na jedno procento z 1,75 procenta. V důsledku pandemie totiž podle ČNB nastane útlum ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrových portfolií bank. V současnosti je ale podle Nidetzkého kapitálová pozice domácího bankovního sektoru díky rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu robustní.

Rezervu by měly totiž banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky.

"Schopnosti bank financovat reálnou ekonomiku tak pomůže postupné uvolňování proticyklické kapitálové rezervy v kombinaci s odkladem výplaty dividend," uvedl dále Nidetzký. ČNB přitom podle něj očekává, že vedle bank se také pojišťovny a penzijní společnosti zdrží jakékoli výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich odolnost.

Rada ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů rady. Sazby snížila v reakci na očekávané dopady pandemie do ekonomiky ČR.

Zároveň rada uvedla, že je vedle dalšího snížení úrokových sazeb v případě potřeby připravena také přijmout opatření k řešení případných problémů s volnými finančními prostředky v českém finančním sektoru nebo reagovat na nadměrné výkyvy kurzu svými nástroji. ČNB dále informovala, že se bude i nadále pohybovat v mantinelech svého zákonného mandátu. "Bankovní rada je nicméně přesvědčena, že rozšíření množiny finančních nástrojů a přípustných protistran České národní banky by výrazně přispělo k udržení finanční stability," uvedl Nidetzký.

Vláda v pondělí schválila novelu zákona o ČNB, která rozšiřovala okruh institucí na finančním trhu, s kterými může banka obchodovat. Zároveň norma umožňuje, aby ČNB obchodovala s cennými papíry s delší splatností. Sněmovna ji ovšem odmítla projednat ve stavu legislativní nouze.