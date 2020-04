ČNB by měla podle Dědka využít situace a snížit hlavní úrok na nulu

Praha - Česká národní banka (ČNB) by měla využít současného prostoru k dalšímu uvolnění měnové politiky a snížit svůj základní úrok na technickou nulu. Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek. Banka by tak podle něj podpořila fiskální uvolňování. K dalšímu snížení základní sazby už minulý týden vyzval také Aleš Michl, další z členů rady ČNB.

"Pořád máme prostor ke snížení úroků, a já si myslím, že bychom jej měli využít," řekl Dědek. "Vzhledem k tomu, že vláda zavádí masivní fiskální podporu, tak by podle mého názoru bylo správné to úsilí podpořit tím, že financování podniků maximálně zlevníme," cituje dnes z rozhovoru agentura Reuters.

Bankovní rada na konci března snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 bodu na jedno procento. Předtím snížila sazby na mimořádném jednání v polovině března, a to o půl procentního bodu. Cílem bylo zmírnit dopady situace způsobené šířením koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti.

Člen rady ČNB Aleš Michl minulý týden v Mladé frontě Dnes napsal, že navrhne snížit základní úrok na 0,50 procenta. "Je potřeba ještě více zlevnit peníze a zajistit, aby k nim podniky a podnikatelé měli přístup," napsal bankéř. "Žádné záporné sazby však nechci. Dlužník takto nemůže být zvýhodňován proti tomu, kdo spoří a má polštáře na horší časy," poznamenal Michl.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.