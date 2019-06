ČNB bude ze zákona určovat pravidla hypoték, schválila vláda

Praha - Česká národní banka zřejmě bude moci ze zákona určovat parametry úvěrů na bydlení. Novelu zákona o ČNB schválila vláda. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB nyní mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí.

"Právní závaznost regulace hypoték je zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci. Pokud by na hypoteční trh ve větší míře vstoupili zahraniční či nebankovní poskytovatelé, vynucování pravidel stanovených doporučením by v jejich případě nebylo stejně účinné jako u domácích bank," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Obdobné právně závazné limity úvěrových ukazatelů platí v řadě jiných zemí EU, například na Slovensku či v Rakousku. Jejich zákonné ukotvení doporučil České republice i Mezinárodní měnový fond.

Návrh na posílení pravomocí ČNB již na počátku roku 2017 schválila vláda, poslanci jej tehdy ovšem nestihli před loňskými volbami do Sněmovny projednat. Návrh tak ministerstvo financí předložilo znovu. Řada poslanců již při loňském projednávání vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

V této souvislosti bylo do zákona nově zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Zákon samotný však žádné konkrétní limity nestanovuje. Ty bude moci nastavit ČNB formou opatření obecné povahy. "Mladí žadatelé o hypotéky jsou specifickou skupinou, která na počátku ekonomické aktivity často disponuje nízkými úsporami a relativně nižšími příjmy. To se může následně odrazit v plnění limitů úvěrových ukazatelů, což tímto návrhem zohledňujeme," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Dosud ČNB v doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Navrhované měkčí parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Mladí si v případě schválení novely budou smět vzít v bance na nemovitost hypotéku až o deset procentních bodů nad limit, který ČNB stanoví ostatním. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procentních bodů více než starší lidé. Celková hypotéka by mohla být také vyšší než u jiných žadatelů.

Právě u těchto ukazatelů návrh umožňuje ČNB stanovovat závazné horní hranice. Současně ale návrh obsahuje výjimku, která umožní, aby určité procento z celkového objemu poskytovaných úvěrů nemuselo splňovat horní hranici jednoho nebo více úvěrových ukazatelů. Objem takových úvěrů by neměl přesáhnout pět procent celkového objemu úvěrů zajištěných nemovitostí poskytnutých v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Zároveň bude muset centrální banka minimálně dvakrát ročně přezkoumat podmínky pro nastavené limity. Pokud je změní, budou podle zákona účinné čtyři měsíce po zveřejnění.

Ukazatele by podle návrhu neměly být použity při refinancování hypotéky, nesmí ale být navýšen zůstatek úvěru. Finančním institucím bude hrozit za nedodržování limitů až desetimilionová pokuta. Novela dále doplňuje možnosti ČNB založit k podpoře plnění svých úkolů firmu nebo v takové firmě mít podíl. Mohlo by jít například o založení výzkumného institutu.

Předloha dále stanoví, že důvěrné statistické údaje mohou sloužit pro plnění úkolů ČNB, jakékoliv jiné použití je třeba považovat za jejich zneužití. Mění se i metodika výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv a zaměstnancům ČNB se zakazuje angažmá ve statutárním nebo jiném orgánu obchodní korporace kromě pověření ze strany ČNB.

V případě roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB do zákona byla doplněna povinnost, aby dokument obsahoval vedle informace o mzdách členů bankovní rady informaci o mzdách vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti bankovní rady.