ČMKOS navrhla mimo jiné obnovu EET, mluví o úspoře 163,5 mld Kč

Praha - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) navrhuje k ozdravení státních financí zrušení navýšení paušálu pro živnostníky, stravenkového paušálu, změn u darovací daně či snížení odvodů u kratších úvazků. Podle odborářů by se měla znovu spustit také EET (elektronická evidence tržeb). Díky celkem 12 opatřením by stát mohl ušetřit až 151,5 až 163,5 miliardy korun. Návrhy na tiskové konferenci představili předáci a odborářští ekonomové. Vedení centrály kritizuje vládu za to, že na zaslání připomínek k desítkám novel v konsolidačním balíčku dala jen pár dnů. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nejsou návrhy odborů jako obnovení EET realistické, konsolidaci by nezajistily a vláda bude pokračovat ve svých záměrech.

"Naším cílem bylo vytvořit alternativu. Toto je alternativa vůči vládnímu programu. Říká se, že neexistuje žádné jiné řešení a lidé musí přijmout to, co jim naservírovala vláda. Není to pravda. Záleží na tom, jaký hlavní směr člověk zastává," uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly dvě třetiny příjmů veřejných rozpočtů pocházejí od zaměstnanců a důchodců. Zmínil daň z přidané hodnoty, spotřební daň, odvody či daně z příjmu. Zaměstnance a penzisty označil za "daňové soumary". "Na jedné straně se odpouští majetkově silnějším, podnikatelům, zátěž se přesouvá na stranu zaměstnanců," řekl odborář.

Premiér řekl, že se zatím se všemi návrhy nestihl seznámit. "To, co jsem měl možnost přečíst, určitě není realistický plán k získání potřebných prostředků nebo snížení deficitu... Toto určitě nejsou realistické návrhy (obnova EET) a tímto způsobem bychom se nedostali ke konsolidaci veřejných financí," řekl novinářům Fiala. Podle něj EET zatěžovala podnikatele a desítky miliard by nepřinesla. Za "cestu do budoucnosti" označil vládní návrh. "Tímto způsobem budeme pokračovat, abychom rozpočet konsolidovali," dodal předseda vlády.

ČMKOS navrhuje znovu spustit EET, a to i s plánovanou třetí etapou. Vynést by to podle předáků mohlo 20 až 25 miliard korun. Dalších pět miliard by stát získal po zrušení slevy na odvodech u kratších úvazků. Celkem 20 miliard by stát získal po úpravě paušálů. Pozastavení zrychlených odpisů by znamenalo šest až sedm miliard korun. Po zrušení loss carrybacku (zpětného uplatnění daňové ztráty) by přiteklo 30 miliard, po zrušení daňového osvobození státních dluhopisů dvě miliardy a po zrušení stravenkového paušálu až 20 miliard korun. Po zavedení daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací se spodním limitem by mohlo být 25 až 30 miliard korun. Postup proti zneužívání transferových cen spočítala centrála na deset miliard korun. Po zvýšení minimální mzdy na 19.500 korun by stát získal dvě miliardy korun. Z vyšších odvodů živnostníků by mohlo být 7,5 miliardy korun. Dohromady je to podle odborů 151,5 až 163,5 miliardy korun.

Několik miliard by stát podle odborů pak získal, pokud by se odbourala propast mezi výdělky žen a mužů. Další miliardy by mohly být z úspor na provozu státu, které by se ale provedly po auditu agend.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Kvůli balíčku hrozí odbory generální stávkou. V polovině května vyhlásily stávkovou pohotovost. Kabinet vyzvaly k jednání. O dalším postupu by měli odboráři a odborářky z celé republiky rozhodovat v Praze 30. května.

"Zhodnotíme, co se odehrálo za poslední půlrok, jak sociální dialog drhnul a drhne dodnes. Očekávám, že se přijmou opatření... Můžeme použít všechny nástroje. Bude záležet na tom, jak se k tomu vláda postaví. Pokud nebude ochotna jednat o ničem, může situace eskalovat," řekl Středula.

Odbory vládu kritizují nejen za její navrhovaná opatření. Stěžují si i na to, že s nimi kabinet o záměrech nejednal a na zaslání připomínek k desítkám novel z balíčku dal jen pár dnů. Je na ně čas do 29. května, tedy pět pracovních dnů. Předáci poukazují na to, že změny zákonů i podklady mají stovky stránek.

Navrhovaná opatření k ozdravení financí a jejich přínos v miliardách korun

Opatření Částka Spuštění EET včetně chystané III. etapy 20 až 25 Zrušení nižších odvodů u kratších úvazků 5 Zrušení navýšení paušálu a jeho úpravy 20 Pozastavení zamýšlených mimořádných odpisů i na majetek pořízení v letech 2022 a 2023 6 až 7 Zrušení loss carrybacku 30 Zrušení daňového osvobození státních dluhopisů 2 Zrušení stravenkového paušálu až 20 Zavedení daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací se spodním limitem 25 až 30 Postup proti zneužívání transferových cen 10 Navýšení minimální mzdy na 19.500 Kč 2 Zvýšení odvodů živnostníkům - zvednout vyměřovací základ na 40 pct průměrné mzdy 7,5 Nepřijmout zrušení sociálních odvodů u pracujících důchodců 4 až 5 Celkem 151,5 až 163,5

Zdroj: ČMKOS