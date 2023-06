ČMKOS chystá do prázdnin čtyři protesty proti balíčku

Praha - Odboráři a odborářky z Českomoravské konfederace odborových svazů chystají do prázdnin čtyři protestní akce proti vládnímu balíčku k ozdravení financí. Pokud se svými návrhy na jeho úpravu u vlády neuspějí, plánují další protest na září. Navrhují, aby debatu zástupců kabinetu, odborů a zaměstnavatelů o podobě konsolidačního balíčku moderoval prezident Petr Pavel. Novinářům to po dnešním jednání rady ČMKOS řekl předák centrály Josef Středula. Odborové svazy ČMKOS balíček od počátku kritizují. Od poloviny května jsou ve stávkové pohotovosti.

Středula upřesnil, že první protestní akce se uskuteční v úterý ve Strakonicích od 18:00. Svaz KOVO tam pořádá pochod. O týden později organizuje shromáždění v Ostravě, tedy 27. června od 15:00. Ve stejný den od 16:00 se uskuteční také protestní pochod ve Zlíně. Odboráři a odborářky ze svazů veřejného sektoru pak vyrazí na své shromáždění do Prahy ve čtvrtek 29. června.

"Budeme se soustředit na další časový úsek, a to je září letošního roku. Buď se věci změní, nebo budou pokračovat a situace se může ještě vyhrotit," uvedl Středula.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Podle Středuly by "moudrá vláda" připomínky k balíčku posoudila a zohlednila. Vláda by měla soubor desítek novel k ozdravení financí projednávat 28. června. Poté ho pošle do Sněmovny. Odboroví předáci a předačky se pak chtějí soustředit na jednání s poslanci a poslankyněmi, aby podobu balíčku změnili. Jednat chtějí s opozičními i koaličními zákonodárci.

Předáci ČMKOS navrhují, aby debatu vlády, odborů a zaměstnavatelů o podobě konsolidačního balíčku moderoval prezident Petr Pavel. Středula řekl, že ho o to už žádal při posledním setkání. Po schůzce s hlavou státu na konci dubna uvedl, že se jednání tripartity bude účastnit i zástupce prezidentovy kanceláře. Další tripartitní zasedání se má konat 10. června.

Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům. Výhrady mají hlavně ke změnám DPH, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či rušení daňových slev u zaměstnaneckých benefitů. ČMKOS přišla s vlastním návrhem 12 kroků. Mezi nimi je zrušení EET a daňových změn z posledních let. Celkový přínos odboráři spočítali na 151,5 až 163,5 miliardy korun. Premiér Petr Fiala (ODS) už dřív řekl, že odborářské návrhy nejsou realistické a konsolidaci veřejných financí by nezajistily.