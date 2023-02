CMA: Převzetí Activision Blizzard Microsoftem může narušit hospodářskou soutěž

Londýn - Britský antimonopolní úřad (CMA) po hloubkovém vyšetřování došel k závěru, že plán americké softwarové společnosti Microsoft na převzetí výrobce počítačových her Activision Blizzard za 69 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu Kč) by mohl narušit hospodářskou soutěž v oblasti cloudových a konzolových her. Transakce by mohla podle úřadu oslabit "důležitou rivalitu" mezi konzolemi XBox a PlayStation společnosti Sony a vést k vyšším cenám, snížení výběru a inovací.

V tiskové zprávě o tom dnes informoval regulační úřad. Před vydáním konečné zprávy zváží do 26. dubna odpovědi dotčených společností a dalších zúčastněných stran. Microsoft i Activision Blizzard reagovaly tím, že hodlají obavy CMA rozptýlit.

Z obdobného důvodu chce transakci zablokovat americká Federální obchodní komise (FTC). Hloubkové vyšetřování převzetí zahájila loni na konci roku také Evropská komise.

Microsoft v loni lednu oznámil, že hodlá za 68,7 miliardy dolarů (asi 1,5 bilionu Kč) koupit vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. Tato firma stojí například za hrami Call of Duty či Candy Crush. Akvizice má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce by Microsoft byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony. Právě Sony transakce silně kritizuje.

"Naším úkolem je zajistit, aby se hráči v Británii nedostali do křížové palby globálních dohod, které by časem mohly poškodit hospodářskou soutěž a vést k vyšším cenám, snížení výběru a inovací," uvedl Martin Coleman z úřadu CMA. "Prozatím jsme došli k závěru, že by tomu tak mohlo v tomto případě být," dodal.

"Jsme odhodláni nabídnout účinná a snadno vymahatelná řešení, která vyřeší obavy CMA," uvedla v prohlášení viceprezidentka společnosti Microsoft Rima Alailyová. "Náš závazek poskytnout dlouhodobý stoprocentně rovný přístup ke hře Call of Duty společnostem Sony, Nintendo, Steam a dalším zachovává výhody dohody pro hráče i vývojáře a zvyšuje konkurenci na trhu," dodala.

"Jedná se o předběžná zjištění, což znamená, že CMA své obavy uvádí písemně a obě strany mají možnost reagovat," připomněl mluvčí společnosti Activision Blizzard. "Doufáme, že do dubna dokážeme pomoci CMA lépe porozumět našemu odvětví, abychom zajistili, že bude moci splnit svůj stanovený mandát," dodal.