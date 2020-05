Člověk v tísni vyhlásil kvůli koronaviru sbírku SOS Svět

Praha - Nevládní organizace Člověk v tísni vyhlásila sbírku SOS svět na pomoc lidem z nejchudších zemí, kteří se kvůli koronavirové pandemii dostali do ještě tíživější situace, než ve které byli před tím, a přišli o zdroje obživy. Organizace dnes v tiskové zprávě uvedla, že důsledky nákazy covid-19 jako hlad a podvýživa mohou být v rozvojových zemích mnohem horší než samotná nemoc. Už dřív Člověk v tísni vyhlásil kvůli koronaviru sbírku na pomoc nejohroženějším skupinám lidí v ČR a dosud se v ní sešlo přes 19 milionů korun.

Peníze ze sbírky SOS Česko organizaci umožnily mimo jiné zahájit distribuci potravinových balíčků mezi potřebné, poskytnout stovkám lidí dluhové poradenství a doučovat desítky dětí. Sbírku na pomoc lidem postiženým koronavirem vyhlásily také Charita ČR, česká kancelář mezinárodní organizace Lékaři bez hranic a další neziskové organizace.

Prostřednictvím sbírky SOS svět chce Člověk v tísni vybrat peníze na zajištění ochranných pomůcek, potravin, pitné vody a hygieny a na podporu zdrojů obživy a vznik nových pracovních příležitostí obyvatel chudých zemí. Lidé na to mohou přispět přes účet SOS svět na číslo 72377237/0300. Pomoci mohou i zasláním sms zprávy v hodnotě 90 korun ve tvaru: DMS SOSSVET 90 na telefonní číslo 87777.

"Za příspěvek 300 Kč například nakoupíme 100 mýdel do táborů pro vnitřní uprchlíky v Sýrii nebo pořídíme 1,5 litru dezinfekce do etiopských zdravotnických středisek," uvedli příklad pomoci zástupci organizace a doplnili, že podle OSN hrozí, že počet lidí trpících hladem v důsledku krize se na světě do konce roku zdvojnásobí na 265 milionů.

"Koronavirus bude mít dalekosáhlé následky a dopad na kvalitu života lidí v rozvojových zemí a těch, které sužuje konflikt či čelí přírodním katastrofám. Stamiliony se ocitnou v ohrožení života a přijdou o zdroje obživy. V práci doma budeme pokračovat, ale zároveň nechceme a nemůžeme zapomínat na situaci ve světě," uvedl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Své programy pomoci Člověk v tísni už přizpůsobil koronavirové krizi v Sýrii, Iráku, Mongolsku, Etiopii, Kongu, Kambodži nebo na Ukrajině.

K pomoci nejchudším zemím se zvládáním pandemie v týdnu vyzvala i německá kancléřka Angela Merkelová po jednání se šéfy mezinárodních rozvojových organizací. Bohaté státy by podle ní měly podpořit nejchudší země v boji s pandemií tak, že jim nesníží rozvojovou pomoc. Zvážit by měly i další úlevy, které půjdou nad rámec pozastavení splatnosti dluhů. Největší mezinárodní věřitelé se už v dubnu dohodli na tom, že tento rok zbaví nejchudší země povinnosti splácet dluhy. Učinili tak s ohledem na drtivé ekonomické dopady pandemie, která patrně způsobí nejhlubší hospodářskou recesi od 30. let.