Člověk v tísni vybral na Ukrajinu 1,7 miliardy, zatím využil skoro půl miliardy

Praha - Organizace Člověk v tísni vybrala ve sbírce SOS Ukrajina už víc než 1,7 miliardy korun, lidem zasaženým válkou zatím zajistila pomoc za 428 milionů korun. Na Ukrajinu její pracovníci dodávají pitnou vodu, potraviny, hygienické potřeby či finanční hotovost, na západě země vybavili další kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky. V Česku provozuje Člověk v tísni poradenská a asistenční centra pro uprchlíky, částkou 44 milionů korun také podpořil další neziskové organizace pomáhající Ukrajincům či potravinové banky.

"Z Česka jsme v pondělí vypravili čtrnáctý vlak s humanitární pomocí a pokračujeme s rozvozem materiálu kamiony do postižených míst. Přímo na Ukrajině už pomáhá přes 150 zaměstnanců Člověka v tísni," informoval ČTK mediální koordinátor organizace Milan Votypka.

Pracovníci Člověka v tísni tento měsíc v Doněcké a Luhanské oblasti a v Záporoží zásobili vodou zhruba 18.500 lidí, kteří kvůli bojům zůstali bez přístupu k pitné vodě. Rozdělili také skoro 13.000 nádob na vodu. Do Doněcké oblasti minulý týden dopravili deset tun jídla. Na západě Ukrajiny rozdali hotovost skoro šesti tisícům lidí. "Za poslední dva týdny jsme rozdělili částku 74 dolarů (asi 1730 Kč) na osobu mezi 5908 lidí. Tato částka se vyplácí jednou za měsíc po dobu tří měsíců. Již v minulých válečných konfliktech se dobře osvědčila distribuce peněz konkrétním lidem a rodinám," uvedl Votypka. Tento způsob dává lidem možnost rozhodnout se, na co peníze nejvhodněji využít.

Do několika uprchlických center na Ukrajině Člověk v tísni v uplynulých týdnech dodal lůžkoviny, ručníky, matrace, hygienické prostředky, pračky nebo rychlovarné konvice. V pondělí vypravila organizace z Česka čtrnáctý vlak s humanitární pomocí do Dněpru, odvezl tam balíčky s jídlem a hygienou za 9,8 milionu korun. Do Lvovské oblasti odjely zase kamiony s polštáři a přikrývkami, do okolí Dněpru směřovaly hygienické balíčky.

V Česku pracovníci Člověka v tísni poskytují lidem přicházejícím z Ukrajiny sociální pomoc a poradenství, materiální a finanční podporu nebo pomoc se vzděláváním dětí a pedagogů. Organizují kurzy češtiny a adaptační kurzy pro děti. Ukrajinská Help linka na čísle 770 600 800 denně přijme v průměru 50 dotazů či požadavků, které se týkají nejčastěji bydlení, práce nebo řešení zdravotních komplikací.

Od zahájení ruské invaze, která začala 24. února, vybrali Češi na pomoc Ukrajině ve sbírkách okolo 3,5 miliardy korun. Nejvíc shromáždil právě Člověk v tísni, víc než 1,7 miliardy. Přes jednu miliardu korun lidé poslali na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze, určený na nákup vojenského vybavení pro armádu a domobranu Ukrajiny. Stovky milionů dohromady vybraly další organizace jako je Charita ČR, Paměť národa, Český červený kříž, Adra a další.