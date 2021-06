Člověk v tísni poslal 25 milionů obcím, které zasáhlo tornádo

Brno - Organizace Člověk v tísni odeslala po dohodě se starosty na účty jihomoravských obcí, které ve čtvrtek postihlo tornádo, 25 milionů korun. Pomoc směřuje do obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a do hodonínské městské čtvrti Pánov. Každá dostane pět milionů korun. Po 2,5 milionech pošle do konce týdne organizace do zasažených obcí Stebno a Blatno na Lounsku, kde dnes tým Člověka v tísni provedl průzkum škod a potřeb. ČTK o tom za organizaci informoval Tomáš Urban.

V zasažených obcích je nedostatek stavebního dřeva a spojovacího materiálu. "Do skladu v Břeclavi jsme zavezli spojovací materiál a nakoupili 45 kubiků střešních latí, které kamion doveze v pátek. Minulý týden jsme distribuovali 10.500 čtverečních metrů plachet na zakrytí zničených střech. Veškerý materiál je už rozebraný," uvedl Marek Štys, vedoucí humanitárních programu Člověka v tísni.

Organizace pomáhá v zasažené oblasti už od víkendu. V pátek začne pětatřicetičlenný tým Člověka v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi s šetřením postižených domácností, na jehož základě chce co nejrychleji dopravit na jejich účty rychlou pomoc ve výši 150.000 korun na domácnost. V další fázi pak ověří využití daru a v potřebných případech ho bude dál zvyšovat.

Na Lounsku dnes desetičlenný tým sociálních pracovníků Člověka v tísni spolu s dobrovolníky z Diakonie provedl průzkum v obcích Stebno a v Blatná. Na místě podepsal 22 darovacích smluv s postiženými domácnostmi, dvě na částku 50.000, 20 ve výši 150.000. Peníze jim doručí do konce týdne. "Škody na Lounsku jsou u některých domů podobné jako po tornádu na Moravě. Jen ve Stebně je 13 pobořených domů, některé přišly o celou střechu," řekl Vít Kučera, který dnes na místě zjišťoval situaci.

"Mezi poškozenými je hodně seniorů a lidí, kteří by si bez pomoci těžko organizovali opravy," poznamenal Jan Černý z Člověka v tísni. Do konce roku najal místní koordinátorku, která bude postiženým ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Stebno 2020 pomáhat s obnovou.

Na sbírkovém účtu Člověka v tísni se zatím shromáždilo 124 milionů korun. Dohromady lidé ve sbírkách přispěli přes 900 milionů korun.