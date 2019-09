Clooney: Nadnárodní společnosti profitují z války v Jižním Súdánu

Londýn - Americký herec George Clooney v Londýně naléhavě vyzval mezinárodní společenství, aby důrazněji zasáhlo proti korupci v Jižním Súdánu. Zároveň obvinil nadnárodní společnosti, magnáty, některé zahraniční vlády a místní představitele, že profitují z válečného konfliktu v této africké zemi, informovala agentura AFP.

Clooney v Londýně představil zprávu o situaci v Jižním Súdánu, kterou připravila protikorupčně zaměřená nevládní organizace The Sentry, na jejímž založení se známý umělec podílel. Při této příležitosti nabádal Spojené státy a Evropskou unii, aby uplatnily sankce proti všem, kdo jsou za korupci v této zemi zodpovědní.

"Myslím, že by (USA a EU) měly udělat víc. Nevím, jestli to (korupci) můžou zastavit, ale určitě to můžou ztížit," prohlásil Clooney v britské metropoli před novináři.

Nevládní organizace v obsáhlé zprávě rozepsané na 64 stranách obviňuje některé podnikatele a nadnárodní společnosti, že profitují na válce a jsou spoluviníky jihosúdánských politiků a vojáků při "pustošení nejmladšího státu na světě".

"Mezi těmi, kdo takto profitují, jsou čínští a malajsijští ropní giganti, britští magnáti a američtí podnikatelé a bez jejich podpory by se zvěrstva v takovém rozsahu nikdy nepáchala," zdůraznil Clooney, který už dlouho vystupuje proti válečným zločinům v jihosúdánské oblasti Darfúru.

Jižní Súdán zabředl do občanské války v prosinci 2013, dva roky po získání nezávislosti. Boje propukly poté, co prezident Salva Kiir obvinil svého bývalého viceprezidenta Rieka Machara z podněcování k puči. Konflikt provázený krutostmi a znásilňováním si podle nedávných údajů vyžádal přes 380.000 mrtvých. Další více než čtyři miliony Jihosúdánců, tedy kolem třetiny obyvatelstva země, byly přinuceny opustit domovy.