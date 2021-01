ČLK: Od 15. ledna se budou registrovat na očkování i zdravotníci

Praha - Od 15. ledna se budou hlásit k očkování proti covidu-19 přednostně spolu se seniory nad 80 let i všichni zdravotníci. Na webu to uvedla Česká lékařská komora. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová informaci komory na dotaz ČTK nepotvrdila. Metodickým dokumentem k očkovací strategii se bude vláda zabývat na dnešním mimořádném jednání, uvedla. Seniorů starších 80 let žije v Česku zhruba 440.000 a podle dat Českého statistického úřadu je v Česku 50.000 lékařů a přes 117.000 zdravotníků bez lékařského vzdělání. Od 1. února se pak k očkování budou moci registrovat i mladší lidé.

"Vzhledem ke změně v prioritizaci očkování zdravotníků, se kterou pan ministr na návrh komory souhlasil, dojde již od 15.1.2021 ke zpřístupnění parametru povolání, kde zájemce o očkování z našich řad bez ohledu na svůj věk uvede, že je zdravotník," uvedl na webu komory její prezident Milan Kubek.

Definitivní podobu metodiky očkování má dnes odpoledne projednat vláda. V předchozích dnech ji připomínkovaly kraje a další instituce. Požadovaly do prioritních skupin doplnit například vysokoškolské pedagogy, městské strážníky nebo dobrovolné hasiče. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) k tomu v pondělí uvedl, že prioritní skupinu už není možné dál rozšiřovat.

Očkovat se v Česku začalo 27. prosince. Do víkendu dostalo vakcínu asi 40.000 lidí, přesná data zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví jednou týdně ve čtvrtek. Data o přesných počtech dodaných dávek dostupná nejsou. O víkendu premiér Andrej Babiš uvedl, že firma Pfizer dodala 101 plat po 975 dávkách, tedy 98.475 až 118.170 dávek podle toho, jestli se z lahvičky podaří nabrat pět nebo šest dávek. Dalších 70 plat, až 81.900 dávek, by mělo dorazit tento týden. Dnes také Moravskoslezský kraj obdrží prvních 8400 dávek od druhého výrobce, Moderny.