Clippers vyřadili Utah i bez Leonarda, Philadelphia srovnala s Atlantou

Los Angeles - Basketbalisté Utahu jako nejvýše nasazený tým končí play off NBA už ve čtvrtfinále. V šestém zápase podlehli Los Angeles Clippers 119:131 a sérii prohráli 2:4 na zápasy. Clippers tak prošli do semifinále vůbec poprvé ve své jednapadesátileté historii. A to i přesto, že postrádali hlavní hvězdu Kawhiho Leonarda, jehož ale skvěle zastoupil Terance Mann, který si 39 body vytvořil osobní rekord v NBA. Stále žije nejlepší tým Východní konference Philadelphia, která si výhrou 104:99 v Atlantě vybojovala rozhodující sedmý zápas na domácím hřišti.

Utah prožíval mimořádnou sezonu, vyhrál základní část a v prvním kole play off snadno přešel přes Memphis. Vyhrál i první dva zápasy s Clippers, jenže pak jeho vyhlášená obrana přestala fungovat a Clippers čtyřmi výhrami v řadě sérii otočili.

"Obrovské nadšení, úleva. Konečně jsme prolomili to prokletí a dostali se přes druhé kolo play off. Vyřazovací boje jsou o bojovnosti a tu jsme dnes předvedli," těšilo hvězdu Clippers Paula George.

Utah měl přitom zápas skvěle rozehraný. V polovině vedl o 25 bodů poté, co druhou čtvrtinu vyhrál o 20 bodů. Jenže stejně rychle, jak náskok získal, tak o něj také přišel, když Clippers dovolil šňůru 17:0. Zasloužil se o to zejména hrdina zápasu Mann, který dal ve třetí čtvrtině 20 bodů.

Utah se snažil ještě zachránit Donovan Mitchell, autor 39 bodů, ale Paul George s 28 body, devíti doskoky a sedmi asistencemi a Reggie Jackson s 28 body a deseti asistencemi dokonali to, co začal Mann. Celkem Clippers vyhráli druhou půli 81:47. Klíčový rozdíl byl ve ztrátách, na které Clippers vyhráli 6:16 a dali po ziscích o 27 bodů více než Utah. "Ztráty nás ve třetí čtvrtině zastavily a jim pomohly ke snadným bodům," mrzelo trenéra Utahu Quina Snydera.

Vyřadit nejvýše nasazený tým Východní konference mohla i Atlanta, která vedla nad Philadelphií v první čtvrtině už o 12 bodů a vedení si držela celý poločas. Pak ale Seth Curry znovu ukázal, že má podobný talent jako jeho hvězdný bratr Steph z Golden State a 11 body za tři minuty řídil klíčovou šňůru Sixers 13:0, která změnila rozložení sil v zápase. Od té doby si Philadelphia držela těsné vedení, které ubránila až do konce.

Curry celkem trefil v zápase šest trojek a s 24 body byl nejlepším střelcem Sixers společně s Tobiasem Harrisem. Joel Embiid přidal 22 bodů a 13 doskoků. Atlantě nestačilo ani 34 bodů a 12 asistencí Trae Younga. "Dnes jsme ukázali velkou psychickou odolnost a vrátili jsme se zpět," těšilo rozehrávače Philadelphie Bena Simmonse. "Je to opravdu velká zábava. Hrají proti sobě dva skvělé týmy a je to jako bojovat s bouřkou. My ji přežili a teď se rozhodne v posledním zápase," dodal Curry.

Výsledky play off NBA - 2. kolo:

Východní konference - 6. zápas:

Atlanta - Philadelphia 99:104, stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

LA Clippers - Utah 131:119, konečný stav série 4:2.