Clippers v NBA ovládli důležitý duel s Denverem

Los Angeles - Basketbalisté Los Angeles Clippers vyhráli v NBA důležitý zápas s Denverem 132:103 a nyní s ním mají vyrovnanou bilanci na druhém místě tabulky Západní konference 40 výher a 19 porážek. Nejlepší tým soutěže Milwaukee si v noci připsal nejvyšší výhru sezony, když přehrál Oklahomu o 47 bodů 133:86.

Clippers vedli nad Denverem celý zápas. V poločase to bylo o deset bodů, pak ale domácí ještě přitlačili a nakonec uštědřili Nuggets jejich nejtěžší porážku v sezoně. Paul George trefil šest trojek a zapsal 24 bodů. Kawhi Leonard přidal 19 bodů, když obě hlavní hvězdy mohly odehrát jen 25 minut a pak odpočívat. Hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Zápas v Milwaukee byl v první půli ještě poměrně vyrovnaný, ovšem jen do stavu 54:43, kdy dostal technickou chybu rozezlený kouč Bucks Mike Budenholzer. Jeho emoce zřejmě nabudily hráče a ti následně šňůrou 17:4 soupeře zcela zlomili. V poločase z toho bylo vedení o 24 bodů a ve druhé půli náskok Milwaukee narostl až na 51 bodů.

"Je to dobrý pocit, když můžete sledovat ostatní kluky, jak jim to na hřišti jde, makají, vede se o 40 bodů a můžete jen relaxovat a smát se. Zápasy, jako byl tento, jsou ty nejlepší, protože všichni si zahrají a usmívají se," řekl Janis Adetokunbo, který za 27 minut na hřišti nasbíral 32 bodů, 13 doskoků a šest asistencí. Do střelecké listiny se zapsalo hned 13 hráčů Milwaukee.

Obhájce titulu Toronto prohrálo doma s Charlotte 96:99, když se nevypořádalo s absencemi Serge Ibaky, Freda VanVleeta a Marca Gasola. Hornets toho využili a uštědřili Raptors teprve třetí prohru z posledních 20 zápasů. A to i přesto, že v zápase přišli až o sedmnáctibodové vedení. V koncovce ale Terry Rozier vybojoval dvě vteřiny před koncem za stavu 96:96 faul a trestným hodem zápas rozhodl.

Miami pokazilo 21. narozeniny slovinské hvězdě Lukovi Dončičovi, když porazilo jeho Dallas 126:118. Dončič byl tentokráte dobře bráněn a nešla mu příliš střelba, přesto nasbíral 23 bodů a 10 asistencí, když zásoboval Setha Curryho. Ten si vytvořil osobní maximum 37 bodů. Ani to však na kolektivněji hrající Miami nestačilo. Jimmy Butler táhl Heat 26 body, Duncan Robinson přidal 24 bodů.

Detroit ukončil sedmizápasovou šňůru porážek. Výhru Pistons nad Phoenixem 113:111 řídil Derrick Rose, který dal 31 bodů včetně dvou klíčových košů v poslední minutě.

Washington prohrál v Utahu 119:129 i přes další skvělý výkon Bradleyho Beala, který zaznamenal 42 bodů a 10 asistencí.

Orlando táhl za výhrou 136:125 nad Minnesotou Aaron Gordon svým prvním triple doublem kariéry, když nasbíral 17 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Atlanta - Brooklyn 141:118, LA Clippers - Denver 132:103, Memphis - Sacramento 101:104, Miami - Dallas 126:118, Milwaukee - Oklahoma City 133:86, New Orleans - Cleveland 116:104, Orlando - Minnesota 136:125, Phoenix - Detroit 111:113, Toronto - Charlotte 96:99, Utah - Washington 129:119.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 59 42 17 71,2 2. Boston 58 41 17 70,7 3. Philadelphia 60 37 23 61,7 4. Brooklyn 58 26 32 44,8 5. New York 59 17 42 28,8

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 59 51 8 86,4 2. Indiana 59 35 24 59,3 3. Chicago 59 20 39 33,9 4. Detroit 61 20 41 32,8 5. Cleveland 59 17 42 28,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 59 37 22 62,7 2. Orlando 59 27 32 45,8 3. Washington 58 21 37 36,2 4. Charlotte 59 21 38 35,6 5. Atlanta 61 18 43 29,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 58 38 20 65,5 2. Dallas 60 36 24 60,0 3. Memphis 59 28 31 47,5 4. New Orleans 59 26 33 44,1 5. San Antonio 57 24 33 42,1

Severozápadní divize:

1. Denver 59 40 19 67,8 2. Utah 59 37 22 62,7 3. Oklahoma City 60 37 23 61,7 4. Portland 60 26 34 43,3 5. Minnesota 58 17 41 29,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 57 45 12 78,9 2. LA Clippers 59 40 19 67,8 3. Sacramento 59 25 34 42,4 4. Phoenix 60 24 36 40,0 5. Golden State 59 12 47 20,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.