Clijstersová při návratu po osmi letech na US Open prohrála

New York - Bývalá světová jednička Kim Clijstersová při návratu na grandslamy po osmi letech neuspěla. Sedmatřicetiletá belgická tenistka prohrála v úvodním kole US Open 6:3, 5:7, 1:6 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Clijstersová absolvovala první zápas na grandslamovém turnaji od roku 2012, kdy právě po US Open ukončila podruhé kariéru. Trojnásobná vítězka newyorského turnaje se letos v roli trojnásobné matky a coby členka Síně slávy snaží o comeback.

"Je to postupný vývoj. To jsem si řekla hned na začátku, když jsem se pustila do téhle výzvy - čeká mě hodně tvrdé práce a porážek," uvedla šampionka US Open z let 2005, 2009 a 2010, která zatím prohrála všechny tři své zápasy.

Letošní návrat Clijstersové zbrzdily vedle pandemie koronaviru zdravotní problémy. Naposledy ji trápily břišní svaly, což se mohlo projevit v závěrečném setu, kdy poklesla rychlost jejího servisu.

Vítězka 41 turnajů WTA však uvedla, že se cítila dobře a jediný problém pro ni představovala Alexandrovová. "Začala mnohem lépe podávat. Měla jsem pocit, že ve třetím setu vidí lépe míč a vždycky trefí svůj cíl," řekla Clijstersová na adresu 21. nasazené soupeřky.

Tenisová hvězda v úterním utkání využila jen tři z 15 brejkbolů, ale měla ze svého vystoupení dobrý pocit. V úvodu zápasu dominovala od základní čáry, byla efektivní na síti a celkově hodnotila výkon jako nejlepší v tomto roce. "To je největší pozitivum. Nyní už se na porážky dívám trošku dospělejším pohledem než třeba před deseti lety," uvedla Clijstersová, jež poprvé ukončila kariéru v roce 2007 a po porodu dcery se dva roky nato vrátila.