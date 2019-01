Los Angeles - Hvězdný basketbalista LeBron James stále zůstává na marodce, a tak musel jen sledovat souboj svého bývalého klubu Clevelandu na hřišti aktuálního zaměstnavatele Los Angeles Lakers. A Cavaliers dokázali jeho absenci využít k výhře 101:95, čím ukončili v NBA šňůru 12 porážek. Nadále jsou ale nejhorším týmem sezony.

Cleveland vedl v podstatě celý zápas, nejvíce o 15 bodů. Těžil z kolektivního výkonu celé základní pětky. Nejlepším střelcem byl s 20 body turecký reprezentant Cedi Osman, Lakers táhl s 29 body Kyle Kuzma.

Střeleckou hvězdou večera byl Stephen Curry, který jedenácti trojkami a 48 body nasměroval Golden State k výhře 119:114 nad Dallasem. Ten vedl i díky 26 bodům slovinského nováčka Luky Dončiče dvě minuty před koncem 114:112, ale Curry dal závěrečných sedm bodů a rozhodl o výhře favorita.

Warriors nicméně zůstali v Západní konferenci na druhém místě za Denverem, který napravil sobotní porážku a doma zdolal Portland 116:113 hlavně díky 40 bodům Nikoly Jokiče. Srbský pivot tak zaostal o jediný bod za osobním rekordem.

Naopak ani 38 bodů, devět doskoků a 12 asistencí Jamese Hardena neodvrátilo porážku Houstonu 109:116 s Orlandem. Harden totiž potřeboval 32 střel, jelikož zpoza trojky trefil jediný ze 17 pokusů. Vyrovnal tak rekord NBA Damona Stoudamirea z roku 2005 v počtu neproměněných trojek za zápas. Patnáct bodů dal Harden z trestných hodů.

Do sestavy Milwaukee se vrátil klíčový hráč Janis Adetokunbo a 33 body pomohl k výhře 133:114 v Atlantě. Bucks tak nadále drží kontakt s lídrem Východu Torontem, který již v neděli odpoledne zdolal Washington 140:138 po druhém prodloužení.

"Byl to skvělý zápas a oba týmy nechaly na hřišti všechno. I přes prohru můžeme odcházet s pocitem, že jsme pro výhru udělali všechno, jen to prostě nevyšlo. Mrzí to, ale dokázali jsme se vyrovnat nejlepšímu týmu. Pokud budeme hrát takhle, tak máme před sebou velmi dobré zápasy," řekl kouč Washingtonu Scott Brooks.

Výsledky NBA:

Atlanta - Milwaukee 114:133, Dallas - Golden State 114:119, Denver - Portland 116:113, LA Lakers - Cleveland 95:101, New York - Philadelphia 105:108, Orlando - Houston 116:109, Washington - Toronto 138:140 po druhém prodl. (za domácí Satoranský 4 body, 7 doskoků, 2 asistence).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 45 33 12 73,3 2. Philadelphia 44 28 16 63,6 3. Boston 42 25 17 59,5 4. Brooklyn 44 21 23 47,7 5. New York 43 10 33 23,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 42 30 12 71,4 2. Indiana 42 28 14 66,7 3. Detroit 41 18 23 43,9 4. Chicago 43 10 33 23,3 5. Cleveland 44 9 35 20,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 41 21 20 51,2 2. Charlotte 42 19 23 45,2 3. Orlando 43 19 24 44,2 4. Washington 44 18 26 40,9 5. Atlanta 43 13 30 30,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 42 24 18 57,1 2. San Antonio 44 25 19 56,8 3. Dallas 43 20 23 46,5 New Orleans 43 20 23 46,5 5. Memphis 42 19 23 45,2

Severozápadní divize:

1. Denver 42 29 13 69,0 2. Oklahoma City 42 26 16 61,9 3. Portland 44 26 18 59,1 4. Utah 44 23 21 52,3 5. Minnesota 43 21 22 48,8

Pacifická divize:

1. Golden State 43 29 14 67,4 2. LA Clippers 42 24 18 57,1 3. LA Lakers 44 23 21 52,3 4. Sacramento 43 22 21 51,2 5. Phoenix 44 11 33 25,0