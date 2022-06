Členy rad ČT a ČRo možná budou volit i senátoři, návrh schválila vláda

Praha - Členy rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) by mohli vedle poslanců volit i senátoři. Počet členů Rady ČT se zvýší z 15 na 18, Rada ČRo by měla mít i nadále devět členů. Vyplývá to z návrhu novely zákonů o ČT a ČRo, který projednala vláda. O schválení návrhu informoval ČTK tiskový odbor ministerstva kultury. Druhá změna, kterou návrh zákonů sleduje, se týká organizací, které navrhují kandidáty na členy rad. Novelu nyní posoudí Sněmovna.

Současná právní úprava stanoví, že návrhy kandidátů na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mohou předkládat nejrůznější organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrh chce zajistit větší reprezentativnost a věrohodnost navrhujících organizací tím, že stanoví časovou podmínku jejich existence minimálně deset let. Návrh také ruší kolektivní odvolatelnost rad, a posiluje tak jejich stabilitu.

Podle Jiřího Kučery ze správní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku, který byl autorem prvního návrhu novely předloženého ministerstvu kultury, jde o aktualizovaný návrh v řadě bodů správným směrem. "Volit radní bude Poslanecká sněmovna a Senát a budou kladeny větší nároky na organizace, které mohou nominovat radní. Kandidáti budou potřebovat více praxe z oboru a Parlament už by neměl mít možnost odmítat výroční zprávu ČT a ČRo, takže nebude mít možnost rozpustit rady," uvedl Kučera.

Problematický je však podle Kučery stále bod, podle kterého Poslanecká sněmovna volí 12 radních ČT a Senát šest. Na odvolání generálního ředitele by totiž stále stačilo jen deset radních volených Poslaneckou sněmovnou. Rady veřejnoprávních médií mimo jiné volí a odvolávají generálního ředitele nebo schvalují rozpočty a plány podniků. Vyřizují také stížnosti koncesionářů.