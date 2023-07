Členství Ukrajiny v NATO ohrozí bezpečnost Evropy, řekl mluvčí Kremlu

Moskva/Kyjev - Vstup Ukrajiny do NATO by měl velmi negativní vliv na bezpečnostní architekturu Evropy a vyžadoval by reakci Ruské federace, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Očekává se, že otázka připojení Ukrajiny k Severoatlantické alianci bude jedním z hlavních témat aliančního summitu, který začne v úterý ve Vilniusu. Členské země jsou ochotny upustit od požadavku, aby Ukrajina splnila takzvaný akční plán, který je předstupněm plného začlenění do NATO, uvedl dnes ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. S odkazem na svůj zdroj prakticky totéž uvedla také agentura AFP.

"Spojenci NATO po intenzivních jednáních dosáhli shody ohledně odstranění Akčního plánu členství (MAP) z procesu připojení Ukrajiny," napsal Kuleba na twitteru. Toto rozhodnutí podle něj přistoupení Ukrajiny urychlí. Upuštění od akčního plánu v případě Ukrajiny ale neznamená, že země nebude muset před vstupem do aliance provést určité reformy, sdělil agentuře AFP jeden západní představitel, který si nepřál být jmenován.

Kyjev dal opakovaně najevo, že by chtěl dostat jasnou záruku ohledně svého členství v alianci po skončení války s Ruskem. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes na twitteru uvedl, že "Ukrajinci v NATO jsou základním stavebním kamenem bezpečnosti v Evropě".

Proti případnému členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci se dnes naopak ostře vymezil mluvčí Kremlu Peskov. "Absolutně jasná a konzistentní pozice Ruska je, že členství Ukrajiny v NATO bude mít opravdu velmi negativní důsledky na bezpečnostní architekturu v Evropě, která už je napůl zničená," řekl podle agentury Reuters Peskov.