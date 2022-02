Členské země EU na hranicích s Ukrajinou se chystají na možnou uprchlickou vlnu

Varšava/Bukurešť/Bratislava/Budapešť - Kvůli obavám z bezprostředně hrozícího ruského vpádu na Ukrajinu se čtveřice členských států Evropské unie a NATO, která s Ukrajinou sdílí hranici, připravuje na možnou uprchlickou vlnu. Polsko počítá až s milionem utečenců, Rumunsko zřizuje provizorní ubytování, Slovensko a Maďarsko mají hotové krizové plány.

Podle odhadů polské vlády by v případě ruské invaze mohlo prchnout do Polska až milion obyvatel Ukrajiny. Místopředseda vlády Jacek Sasin podle agentury PAP v této souvislosti uvedl, že během své návštěvy ve Spojených státech dostal od Washingtonu ujištění o podpoře v eventuální uprchlické krizi. Maršálci polských vojvodství podle ministra vnitra Mariusze Kamińského obeslali v rámci příprav na "různé scénáře" vývoje na Ukrajině starosty obcí s žádostí o sdělení volných ubytovacích kapacit.

Rumunská vláda nevylučuje "masivní příliv uprchlíků", uvedl v pondělí ministr vnitra Lucian Bode. Ve všech okresech na 650 kilometrů dlouhé hranici s Ukrajinou úřady zřídily pro běžence provizorní ubytování, určena byla také místa pro velká záchytná centra a v nich působící lékařský personál. V rámci přípravy krizových plánů vláda v Bukurešti pracuje s "více scénáři", z nichž některé pracují i s náporem uprchlíků "jiné než ukrajinské státní příslušnosti", dodal podle agentury APA Bode.

Na možný příchod migrantů přes vnější hranici EU je připraveno i Slovensko, oznámil podle agentury TASR v pondělí večer ministr vnitra Roman Mikulec. Slovensko podle něj připravilo krizový plán pro nasazení sil a technických prostředků. "Dokážeme posílit výkon kontroly hranic vlastními kapacitami a v rámci Frontexu také příslušníky stálého sboru evropské pohraniční stráže," řekl Mikulec. Dodal, že země se připravuje i na případné navýšení kapacit stávajících azylových a dalších zařízení.

Slovenský premiér Eduard Heger dnes podle médií řekl, že země je na případnou uprchlickou vlnu z Ukrajiny připravena. Chystaná opatření Bratislavy Heger neupřesnil. Slovensko dosud neoznámilo ani podobu své pomoci Kyjevu.

V souvislosti s možným vojenským konfliktem na Ukrajině ale Slovensko mění epidemická opatření pro cestující. Od středy se povinná karanténa na Slovensku nebude vztahovat na osoby, které do země vstoupí ze států, kde byly vystaveny ohrožení v důsledku vnitrostátního nebo mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Tyto lidé se ani nebudou muset elektronicky registrovat do příslušného systému, informoval ČTK úřad hlavního hygienika, který vyhlášku vydal. V současnosti mají výjimku z karantény zejména cestující, kteří jsou plně očkovaní proti covidu-19 nebo kteří v posledních 180 dnech covid-19 prodělali.

Na eventualitu války se připravuje také Maďarsko, kde žijí desítky tisíc přistěhovalců z Ukrajiny. Ukrajina je navíc domovem zhruba 150.000 etnických Maďarů. "Máme také příručku a akční plán pro případ války," řekl podle agentury Reuters v sobotu premiér Viktor Orbán, podle nějž by v případě ozbrojeného konfliktu mohly do Maďarska přijít statisíce uprchlíků. "Vzpomeňte si na 90. léta, kdy přišly desítky tisíc lidí z území bývalé Jugoslávie. To také nebylo jednoduché - ale z Ukrajiny by jich přišlo mnohem více, pravděpodobně bez naděje na návrat," dodal Orbán, jehož vláda k migraci dlouhodobě zaujímá odmítavý postoj.