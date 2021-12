Členové výboru mají zájem vyslechnout v kauze Čapí hnízdo státního zástupce

Praha - Členové sněmovního mandátového a imunitního výboru mají zájem vyslechnout k případu Čapí hnízdo, v níž figuruje končící premiér Andrej Babiš (ANO), státního zástupce Jaroslava Šarocha. Výbor se k Šarochově žádosti o Babišovo vydání k trestnímu stíhání opět sejde po půli ledna. Vyplývá to z informací, které po dnešní schůzi výboru ČTK poskytla jeho předsedkyně Helena Válková (ANO).

"Byla jsem pověřena jednáním s panem státním zástupcem a budu se ho ptát na jeho časové možnosti," uvedla Válková. Právo k vyjádření před členy výboru dostane také Babiš.

Šaroch požádal novou Sněmovnu o Babišovo vydání k stíhání v první polovině listopadu den po zahájení její ustavující schůze. Nyní se členové výboru mohou seznamovat přímo ve Sněmovně se spisem, šanci mají až do večera 28. prosince. Na další schůzi výboru se poslanci sejdou 18. ledna dopoledne. Výbor vydává doporučení plénu, zda má poslance k stíhání vydat, nebo ne. Válková odhadla, že na plénum by se mohla záležitost dostat koncem ledna, nebo začátkem února. "Je to předpoklad," podotkla.

Případ Čapí hnízdo, o němž Babiš tvrdí, že je politický a na objednávku, pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti dvakrát vydala. Vedle něho je v případu kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie je stíhá pro podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.

Členové výboru se dnes začali zabývat také žádostí pražského městského soudu o vydání někdejšího pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) k stíhání v kauze bývalé městské karty opencard. Další obžalovaní včetně Svobodova nástupce v primátorské funkci Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) byli už v minulosti v případu osvobozeni. Nynějšího předsedy sněmovního zdravotnického výboru Svobody se tehdejší odvolací proces netýkal. Na začátku minulého volebního období totiž poslanci někdejšího primátora k trestnímu stíhání nevydali. V minulém období ho Sněmovna vydala, v roce 2016 ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku.

Rovněž v projednávání této žádosti bude výbor pokračovat 18. ledna. Válková soudí, že Svoboda bude chtít, aby Sněmovna žádosti soudu vyhověla. "Jedině tak se může domoci zprošťujícího verdiktu," uvedla.

V případu opencard čelilo několik někdejších představitelů hlavního města stíhání pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili tehdejšího vlastníka práv k opencard, když ho magistrát oslovil jako jedinou firmu v jednacím řízení bez uveřejnění. Soud obžalované nejprve dvakrát shledal vinnými. Nakonec, po změně soudce, vyslechli osvobozující rozsudky. Podle soudu městští politici nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Museli také navázat na činnost předchozí reprezentace hlavního města. Počátky opencard spadaly do období působení primátora ODS Pavla Béma.