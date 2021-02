Členové souboru Cirk La Putyka se představí v obecních rozhlasech

Praha - Členové souboru Cirk La Putyka se dnes v rámci iniciativy #kulturunezastavis rozjedou po Česku, aby vystoupili naživo v obecních rozhlasech. Lidé uslyší písničky, pohádky, povídky nebo poezii. Soubor La Putyka se tak snaží v době koronavirových opatření dalším způsobem přinést kulturu lidem. Do akce se zapojí ve východních Čechách například Suchá Lhota, v jižních Týn nad Vltavou, Vodňany, Strážkovice a Komařice, ve středních Čechách Dobříš, Slaný, Lidice, Třebušice, Unhošť a Úholičky a v Ústeckém kraji Býčkovice.

V několika týmech vyjedou na kulturní mise pod názvem Oživené obecní rozhlasy například herci a hudebníci Anna Schmidtmajerová, Dan Komarov, Iby Pop, Rosťa Novák starší i jeho syn, principál souboru Rosťa Novák mladší, Andrej Rády, Jiří Kohout, Ondřej Ruml, Zbyněk Šporc, Veronika Linhartová nebo David Mikula. Jednotlivá vystoupení v obecních rozhlasech budou trvat zhruba deset až 15 minut, pak vyrazí vystupující do dalšího města či obce.

Stejně jako například Oživené výlohy a další aktivity v rámci iniciativy #kulturunezastavis jsou Oživené obecní rozhlasy výzvou pro další obce a umělce, aby se zapojili a sami něco podobného zorganizovali. "Města i menší obce mají možnost podat kultuře pomocnou ruku. A co za to? Zážitek. Jeden společný, krásný moment, který nás bude spojovat a přinese nám dobrou náladu do nelehkých dnů. Jde o symbiózu a vzájemnou pomoc v těžké době," uvedl Rosťa Novák mladší.

Soubor Cirk La Putyka připravuje i další netradiční projekty, například Oživené výlohy, které upozorňují na zavřené obchody a podniky. V divadle Jatka78 se zkouší nová inscenace Runners v režii Víta Neznala s předpokládanou premiérou v červnu letošního roku.

Soubor Cirk La Putyka, který byl před pandemií z 82 procent závislý na tržbách z představení, od samého počátku protiepidemických opatření připravuje alternativní program. Byl jedním z prvních, kdo začal svá představení uvádět na internetu.