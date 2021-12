Členové Pirátů stojí za nominací Lipavského na ministra zahraničí

Praha - Členové Pirátů, kteří odpověděli na dotaz ČTK, míní, že by strana měla trvat na jmenování kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle europoslance Mikuláše Peksy je odpovědností předsedy vlády zajistit, aby ministři úřadovali a konali to, pro co občané ve volbách hlasovali.

Prezident Miloš Zeman podle Frekvence 1 na úterním jednání v Lánech doporučil Lipavskému, aby odstoupil z kandidatury na ministra v

nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) na twitteru uvedl, že na nominaci kandidátů na ministry se nic nemění. Také předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK sdělil, že za nominací Lipavského stojí. Jde podle něj o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje i koaliční program vznikající vlády.

Podle Peksy by Piráti na nominaci měli trvat. "Při vší úctě k prezidentskému úřadu soudím, že dle ústavy panu prezidentovi po tom, kdo má být ministrem zahraničí, nic není. Česká republika je parlamentní demokracie a je odpovědností předsedy vlády zajistit, aby ministři úřadovali a konali to, pro co občané ve volbách hlasovali," poznamenal.

"Jestli kvůli tomu pan premiér bude muset podat ústavní žalobu na pana prezidenta, je to z mého pohledu zcela v pořádku a nutné, má-li mít alespoň základní respekt svých koaličních partnerů," dodal Peksa, který byl proti vstupu Pirátů do vlády.

Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Spekulovalo se o tom, že tím, ke komu je prezident kritický, je právě Lipavský. Bývalý pirátský poslanec se v úterý na opakované otázky novinářů k záležitosti konkrétně nevyjádřil.

Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády "a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů". O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v ČT řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

"Prezident nemá žádné právo brát si republiku za rukojmí. Už takto zdržuje jmenování legitimní vlády opírající se o jasnou sněmovní většinu. Česká republika je parlamentní, nikoliv prezidentskou demokracií. Premiér Fiala by se měl projevit jako silný a zásadový premiér, který stojí za vládou práva," uvedl místopředseda strany Vojtěch Pikal, podle kterého by také neměli Piráti ustupovat z nominace Lipavského.

Místopředseda Pirátů Radek Holomčík nemá informace z úterního jednání, na nominaci Lipavského ale trvá. "Jan Lipavský je dobrý kandidát na ministra zahraničí. Nevidím důvod nominaci měnit. O dalším postupu není potřeba spekulovat," uvedl bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Bývalý poslanec Ondřej Polanský ČTK napsal, že není zatím příliš co komentovat, protože nikdo zatím neudělal žádný krok. "Na tahu je teď prezident a podle jeho (ne)konání se uvidí, jaká bude reakce," sdělil. Bližší informace nemá, čerpá je výhradně z médií.