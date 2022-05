Členové irské skupiny U2 uspořádali koncert v kyjevském metru

Kyjev - Členové irské rockové skupiny U2 dnes nečekaně zahráli ve stanici kyjevského metra, která nyní slouží jako kryt. Hudebníky do ukrajinské metropole pozval prezident Volodymyr Zelenskyj. Na twitteru to uvedli frontman kapely Bono a kytarista The Edge.

"Prezident Zelenskyj nás pozval, abychom vystoupili v Kyjevě jako projev solidarity s ukrajinským lidem, a tak jsme to udělali," napsali hudebníci na twitteru.

Jednašedesátiletá rocková hvězda na nástupišti stanice kyjevského metra předvedla hity jako With or Without You, Desire nebo Sunday Bloody Sunday. Překvapivému koncertu přihlížel malý dav fanoušků, včetně ukrajinských vojáků.

Píseň Stand By Me od amerického soulového zpěváka Bena E. Kinga si s Bonem zazpíval ukrajinský zpěvák Taras Topolja, který je frontmanem populární ukrajinské kapely Antytila. Všichni její členové se po začátku ruské invaze připojili k ukrajinské armádě. Nedávno ale spojili své síly s britským písničkářem Edem Sheeranem a vydali společný charitativní singl.

Bono při dnešním vystoupení vyzdvihl boj Ukrajinců za svobodu a pomodlil se za mír. "Lidé na Ukrajině nebojují jen za vaši svobodu, bojují za nás všechny, kteří milujeme svobodu," řekl přihlížejícím divákům zpěvák. "Modlíme se, abyste si brzy užili trochu toho míru," dodal Bono.

Irský zpěvák a kytarista Paul David Hewson, přezdívaný Bono, často pořádá charitativní koncerty a založil několik nadačních fondů. Již několikrát byl proto nominován na Nobelovu cenu za mír.