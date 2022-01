Sněmovna zřejmě opět vydá Babiše (ANO) ke stíhání v kauze Čapí hnízdo

Praha - Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Plénu to dnes doporučil mandátový a imunitní výbor, jenž ke kauze také vyslechl státního zástupce Jaroslava Šarocha. O výsledku jednání informovala zpravodaje ČTK a iDNES.cz předsedkyně výboru Helena Válková (ANO).

Fotogalerie

Případ se týká údajného dotačního podvodu. Babiš, který dnes možnost vyjádřit se před členy výboru nevyužil, vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání je podle něj politické a na objednávku. Sněmovní plénum by mohlo rozhodnout příští týden.

Případ Čapí hnízdo pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti vydala už dvakrát. Kromě předsedy hnutí ANO je v případu kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Stíhání se týká podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu.

Příznivci hnutí Chcípl pes přišli ke Sněmovně vyzvat k vydání Babiše

Skupina příznivců hnutí Chcípl pes demonstrovala dopoledne na pražském Malostranském náměstí za vydání bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V chladném lednovém počasí se jich sešlo několik desítek.

Krátce poté, co výbor začal jednat, přišli demonstranti do blízkosti sněmovní budovy. Skandovali "Vydejte Babiše" a pískali. Měli české vlajky a transparenty s portrétem Babiše a nápisy "Babiš zadržen" či "Sorry jako". Na několik minut zablokovali Nerudovu ulici. Snažili se dostat i dále do Sněmovní ulice, tam je ale nepustili policisté.

Účastníci demonstrace se tak vrátili na Malostranské náměstí. Dohlížela na ně policie, na místě měla šest aut s majáčky a dvě dodávky. Do Sněmovní ulice se pak demonstranti snažili dostat ještě dvakrát s pokřikem "Babiše za mříže", bubnováním, hrkačkami a sirénami. Když se jim to nepovedlo ani napotřetí, tak místopředseda hnutí Jiří Janeček akci zhruba před 11:00 ukončil.

Zákon o právu shromažďovacím zakazuje demonstrace v blízkosti budov Parlamentu ČR a jmenuje konkrétní ulice, kde se shromáždění konat nesmějí. Sněmovní ulice je jednou z nich.