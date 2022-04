Členkou skupiny pro důchodovou reformu je i šéfka rozpočtové rady Zamrazilová

Praha - V týmu pro přípravu důchodové reformy, který ustavil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zasedla i šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Skupina dnes jednala poprvé, a to hlavně o harmonogramu práce. Znovu se má podle informací ČTK z jednání sejít 5. května. Cílem reformy je podle ministerstva zabezpečit do budoucna adekvátní důchody a zároveň stabilitu i dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému.

Proti avizované sestavě týmu, jak o ni minulý týden informovalo ministerstvo, se v aktualizovaném složení skupiny vedle Zamrazilové objevil i nový zástupce Pirátů. Místo poslance Jakuba Michálka bude za tuto koaliční stranu členem skupiny exposlanec Tomáš Martínek. Ministerstvo o změnách informovalo v aktualizované tiskové zprávě.

Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že důchodovou reformu předloží do konce roku 2023 s cílem nastavit "stabilní systém férových důchodů". Dnes podle informací ČTK členové skupiny probírali časový plán dalších kroků, který ale může být podle potřeby aktualizován.

Poradní tým je složený z expertů, zástupců koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a představitelů ministerstev práce a financí. Zhodnotit by měl i předchozí návrhy, především ty, které připravily důchodové komise pod vedením Martina Potůčka a Danuše Nerudové. Na základě toho by měl doporučit parametry změn důchodového systému. Potůčkovu komisi ustavila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2014, komisi vedenou Nerudovou zřídila předchozí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v lednu 2019.

Jurečka chce, aby systém podporoval odpovědnost lidí za stáří už od mládí. "S tím souvisí i aktivnější spoření na důchod a výraznější ocenění za počet vychovaných dětí," uvedl už dříve. Důchodový systém závislý na vybraném pojistném je podle Jurečky nutné stabilizovat dodatečnými příjmy. V reformě by chtěl také zajistit podporu flexibilních pracovních úvazků. Cílem není zvýšit věk odchodu do důchodu, pokud to nebude nutné.

MPSV chce umožnit postupný odchod do částečného důchodu spojený s částečnými pracovními úvazky a možností dobrovolně pracovat déle. Naopak v případě zaměstnanců v náročných profesích chce kabinet umožnit dřívější odchod do důchodu. Zásluhová složka důchodu má odrážet odvody daného člověka a počet vychovaných dětí. Snížit by se měla také potřebná délka doby pojištění pro dosažení nároku na důchod, nejlépe ze 35 na 25 let.

S tím, že český důchodový systém potřebuje zásadní reformu, souhlasily v posledních dekádách prakticky všechny parlamentní strany. Nad konkrétní podobou takové změny se už ale obecnou shodu najít nepodařilo.

Členové poradního týmu dle aktualizovaného seznamu:

Expertní tým

- Helena Horská (hlavní ekonomka Raiffeisenbank v Praze),

- Štěpán Jurajda (náměstek ministryně pro vědu výzkum a inovace),

- Filip Pertold (zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE EI).

- Eva Zamrazilová (předsedkyně Národní rozpočtové rady)

Zástupci koaličních stran

- Šárka Jelínková (KDU ČSL, senátorka),

- Jan Bauer (ODS, poslanec),

- Viktor Vojtko (STAN, poslanec),

- Miloš Nový (TOP09, poslanec),

- Tomáš Martínek (Piráti, exposlanec).

Zástupci ministerstev

- Lenka Kohoutová (ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poradkyně ministra financí),

- Iva Merhautová (náměstkyně ministra práce pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek).