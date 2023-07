Členka Mansonova kultu vyšla po půl století z vězení, bude se učit nakupovat

Los Angeles (USA) - Členka vražedné sekty Charlese Mansona Leslie Van Houtenová byla v Kalifornii propuštěna na svobodu. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž kalifornský úřad pro správu věznic uvedl, že Van Houtenová byla propuštěna podmínečně. Třiasedmdesátiletá Van Houtenová strávila 53 let za mřížemi v souvislosti se dvěma vraždami spáchanými v roce 1969.

Po propuštění Van Houtenová zamířila do přechodného bydlení, uvedla její advokátka Nancy Tetreaultová. V domě na půl cesty by její mandantka měla strávit asi rok a učit se tam základním dovednostem jako je řízení auta, nakupování potravin v obchodě nebo placení kartou. "Musí se naučit používat používat internet. Musí se naučit nakupovat věci bez hotovosti. Je to úplně jiný svět, než kdy šla do (vězení)," poznamenala Tetreaultová.

Podmínka Van Houtenové bude podle AP pravděpodobně trvat přibližně tři roky.

Na svobodu se žena dostala několik dní poté, co kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že její podmínečné propuštění nezablokuje. V květnu kalifornský odvolací soud Newsoma přehlasoval a rozhodl, že Van Houtenová má nárok na podmínečné propuštění z doživotního trestu. Guvernér se mohl proti rozhodnutí odvolat ke kalifornskému nejvyššímu soudu. Oznámil ale, že tak neučiní, jelikož nemá šanci na úspěch.

Van Houtenové bylo v době spáchání vražd 19 let, byla tak nejmladší členkou vražedné skupiny kolem jednoho z nejznámějších amerických zločinců, Charlese Mansona, jenž zemřel ve vězení v roce 2017 ve věku 83 let.

Manson v roce 1967 založil komunitu, která se do dějin zapsala jako Mansonova rodina. Se svými obdivovateli se v San Francisku věnoval nevázanému sexu a drogovým orgiím. V srpnu 1969 nařídil svým stoupencům, aby náhodně zabíjeli obyvatele bělošské luxusní čtvrti v Los Angeles. Manson jim přikázal, aby zavraždili sedm lidí, včetně herečky Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského. Tateové tehdy bylo 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství.

Van Houtenová byla odsouzena za to, že 10. srpna 1969 pomohla Mansonovi a jeho dalším stoupencům zabít majitele obchodu s potravinami Lena LaBianca a jeho ženu Rosemary v jejich domě v Los Angeles. Předchozí noc se členové Mansonova kultu vloupali do domu, jenž Tateová sdílela s Polanským, který byl v té době v Evropě. Společně s ní byli zavraždění její čtyři přátelé, včetně dědičky kávového impéria Abigail Folgerové a kadeřníka Jaye Sebringa.