Člen štábu před tragickým incidentem Baldwinovi řekl, že pistole je neškodná

Los Angeles - Americký herec Alec Baldwin před čtvrtečním tragickým incidentem při natáčení filmu Rust dostal od člena štábu informaci, že pistole, ze které bude střílet, není nebezpečná. Podle světových médií to ukazují zveřejněné záznamy vyšetřovatelů předložené soudu. Zbraň ovšem obsahovala ostrý náboj a Baldwin jím zastřelil 42letou kameramanku. Deník Los Angeles Times v pátečním článku popsal, že několik účastníků natáčení si předtím stěžovalo na pracovní podmínky včetně nedodržování bezpečnostních standardů.

Tím, kdo Baldwinovi střelnou zbraň před osudným momentem podal, byl zástupce režiséra Dave Halls, píše agentura AP. Údajně vyšel z budovy, ve které se v tu chvíli natáčelo, vzal rekvizitu z vozíku a následně oznámil, že pistole není nebezpečná. "Studená zbraň!" vykřikl Halls ve filmařském slangu podle oficiálního záznamu.

V pistoli ovšem byl jeden ostrý náboj, uvedla později hollywoodská odborová organizace IATSE. Když Baldwin zmáčkl spoušť, zasáhl do hrudi kameramanku Halynu Hutchinsovou, která po převozu do nemocnice zraněním podlehla. V nemocnici skončil i 48letý režisér Joel Souza, který stál za Hutchinsovou, ten byl ale po ošetření ramene z péče lékařů propuštěn.

Vyšetřovatelé následně vyslechli svědky i Baldwina, policie nicméně zatím nikoho nezatkla ani neobvinila. Nové informace o tragickém momentu byly zahrnuty v žádosti, kterou detektivové v souvislosti se střelbou předložili soudu v Santa Fe. Policie v ní podle zpravodajského webu BBC informuje, že si z místa činu odnesla zakrvácený Baldwinův kostým, munici, inkriminovanou zbraň a další rekvizity. Při čtvrtečním natáčení údajně byly připravené tři pistole a podle policie nebylo ihned jasné, kolik výstřelů na místě padlo.

Nezávislý western Rust se natáčel ve známé lokaci Bonanza Creek Ranch poblíž Santa Fe v Novém Mexiku. Nízkorozpočtová produkce už před smrtí kameramanky Hutchinsové narážela na problémy, uvádí s odvoláním na trojici informovaných zdrojů Los Angeles Times. Vícero členů štábu prý mělo výhrady vůči pracovním podmínkám a přístupu k bezpečnosti, přičemž nejméně jeden z kameramanů si údajně minulý víkend stěžoval na práci se zbraněmi.

Dva svědci deníku popsali incident z minulé soboty, kdy Baldwinův dublér vypálil dva výstřely, ačkoli byl rovněž předtím ujištěn, že pistole není nabitá. "Správně mělo následovat vyšetřování, jak se to stalo," uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. "Neproběhl žádný mítink k bezpečnosti. Nepřišlo žádné ujištění že už se to znovu nestane. Jediné co chtěli, bylo spěchat a spěchat a spěchat," dodal.