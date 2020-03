Člen kanceláře viceprezidenta USA měl pozitivní test na virus

Washington - Jeden z členů kanceláře amerického viceprezidenta Mikea Pence měl pozitivní test na koronavirus. Pence ani prezident Donald Trump však s touto osobou nebyli v "úzkém kontaktu". Informovala o tom viceprezidentova mluvčí Katie Millerová.

Pence byl podle mluvčí o tomto pozitivním testu informován v pátek večer. "Provádí se další mapovaní kontaktů," uvedla Millerová. Jméno osoby s pozitivním testem na koronavirus nezveřejnila. Pence stojí v čele pracovní skupiny Bílého domu, která byla vytvořena pro boj s koronavirem.

Členové americké Sněmovny reprezentantů Mario Diaz-Balart a Ben McAdams ve středu oznámili, že měli pozitivní test na koronavirus. Stali se tak prvními nakaženými kongresmany v USA.

Trumpův lékař koncem minulého týdne uvedl, že prezidentův test na koronavirus měl negativní výsledek. Trump se nechal otestovat poté, co se objevily spekulace, že se koronavirem nakazil brazilský prezident Jair Bolsonaro. S ním se Trump setkal předminulý víkend na Floridě. Bolsonaro sice popřel, že měl pozitivní test, koronavirem se nicméně nakazil člen jeho delegace.

WP: Rozvědky varovaly Trumpa před koronavirem již začátkem roku

Americké zpravodajské služby varovaly politiky před globálními riziky plynoucími z šíření koronaviru již v lednu a únoru. Trump a zákonodárci však záležitost zlehčovali a nepřijali včas opatření, jež by mohla šíření nákazy zpomalit. Podle listu The Washington Post (WP) to uvedli nejmenovaní činitelé seznámení se zprávami amerických tajných služeb.

"Donald Trump to možná nečekal, ale hodně jiných lidí ve vládě ano - nedokázali ho však přesvědčit, aby ohledně toho něco udělal," řekl činitel WP. "Systém blikal červeně," dodal.

Americké rozvědky v prvních týdnech po vypuknutí nákazy v Číně sice nepředpovídaly, že by virus mohl dorazit i do USA. Varovaly však, že Peking zřejmě neuvádí úplné informace o rozsahu a nebezpečích plynoucích z epidemie, což představuje bezpečnostní riziko.

Podle zdrojů WP se snažili činitelé v Bílém domě s Trumpem o nebezpečích viru hovořit na přelomu ledna a února, prezident však diskuze odmítal a tvrdil, že virus Spojené státy nezasáhne. Již začátkem února někteří členové administrativy na interních poradách varovali, že země nemá dostatek testů, pomocí nichž by mohla mapovat rozsah epidemie, a že koronavirus bude zřejmě dominovat společenskému dění v několika dalších měsících a mohl by ovlivnit i nadcházející prezidentské volby.

"Myslím, že to dopadne dobře," řekl Trump 19. února. "Myslím, že až bude duben, v teplejším počasí, že to má na to velice negativní vliv, na tento typ viru," prohlásil Trump.

Trumpovo tvrzení se podle WP zřejmě opíralo z velké části o sdělení čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga, jemuž Trump věřil, že mu poskytuje pravdivé a úplné informace o šíření viru v Číně. Tajné služby přitom opakovaně tvrdily, že čínští představitelé nejsou ohledně pravých rozměrů epidemie v Číně upřímní.

Trump epidemii zlehčoval ještě v době, kdy se objevily první případy v USA. Svůj tón změnil až ve chvíli, kdy se začaly propadat americké akciové trhy a členové jeho krizového štábu mu ukázali statistické modely vývoje epidemie v jiných zemích. V tu chvíli však naznačovalo propuknutí epidemie zásadních rozměrů již mnoho ukazatelů.

"Prezident Trump podnikl historické, agresivní opatření na ochranu zdraví, majetku a bezpečí amerického lidu - a učinil tak, zatímco se média a demokraté rozhodli soustředit jen na stupidní politiku kolem falešné nelegitimní ústavní žaloby," prohlásil v reakci na zprávu WP mluvčí Bílého domu Hogan Gidley s odkazem na proces ústavní žaloby, který formálně skončil začátkem února. Rozvědky zprávu nekomentovaly.

Kuba kvůli koronaviru zakáže vstup návštěvníkům z ciziny

Kuba od úterý kvůli koronaviru na jeden měsíc zakáže vstup návštěvníkům z ciziny do země. Oznámil to kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Vstup budou mít nadále povolen Kubánci a cizinci žijící na tomto karibském ostrově. Budou však muset projít dvoutýdenní karanténou. Zahraniční návštěvníci budou moci Kubu opustit, povolen zůstane rovněž zahraniční obchod, napsala agentura Reuters.

Kuba je jednou z posledních zemí v regionu, která dosud kvůli koronaviru nezavedla nějakou formu omezení pohybu přes hranice. Prezident uvedl, že opatření by mělo zabránit přílivu nových případů ze zahraničí a umožnit zaměření pozornosti na odhalování případů v zemi a zastavení přenosu viru. Dodal, že restrikce mohou být v závislosti na situaci rozšířeny.

Turistický průmysl představuje pro Kubu důležitý zdroj příjmů, v posledních dnech již nicméně začalo zahraničních návštěvníků ubývat. "Letadla již pouze vyzvedávají návštěvníky, mnohá přilétají prázdná," uvedl kubánský premiér Manuel Marrero. Dodal, že všechny hotely by mohly přerušit provoz.

Kuba má podle údajů ministerstva zdravotnictví 21 potvrzených případů nákazy koronavirem, v deseti případech jde o cizince. Více než 700 lidí je kvůli podezření na nákazu hospitalizováno. Prvním případem úmrtí v důsledku koronaviru potvrzeným na Kubě se tento týden stal jedenašedesátiletý italský turista, napsala agentura Reuters.

Prezident vyzval Kubánce, aby začali omezovat společenské kontakty a vyhýbali se davům i cestování veřejnou dopravou ve špičce. "Vzhledem k povaze Kubánců je to něco velmi obtížného, ale je to velmi nutné," řekl. "Žádné polibky či obětí," dodal.

Brazilský Senát zasedal kvůli viru poprvé v dějinách virtuálně

Brazilský Senát v pátek zasedal kvůli šíření koronaviru poprvé za 196 let své existence zcela virtuálně. Pětasedmdesát z celkového počtu 81 senátorů se navzájem propojilo prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů, aby schválili vyhlášení stavu katastrofy a uvolnili peníze na boj s koronavirem.

Zákonodárci jednali na dálku, aby se vzájemně nenakazili v prostorách kongresu v metropoli země Brasílii. U třech brazilských senátorů se už infekce prokázala. Je mezi nimi i předseda horní parlamentní komory Davi Alcolumbre.

"Senát pořádá svou první virtuální schůzi, což je celosvětově bezprecedentní opatření, s cílem udržet legislativní činnost v tomto období," uvedl na twitteru Alcolumbre, který je od svého pozitivního testu na onemocnění COVID-19 v domácí izolaci.

První místopředseda Senátu Antonio Anastasia zasedání řídil přímo z parlamentní budovy, v níž byla nainstalována obří obrazovka zachycující každého zákonodárce při ústním hlasování.

Jeden z nakažených senátorů hlasoval z domova, další dokonce ze svého automobilu.

Díky vyhlášení stavu katastrofy bude vláda moci výjimečně překročit limit veřejných výdajů stanovený zákonem. Vládě to umožní posílit systém veřejného zdravotnictví a také poskytnout pomoc firmám a domácnostem postiženým ekonomickými dopady epidemie v zemi s téměř 12 miliony nezaměstnaných.

V Brazílii, která má více než 210 milionů obyvatel, bylo dosud podchyceno 904 případů nákazy COVID-19. Jedenáct infikovaných pacientů podle bilance ministerstva zdravotnictví zemřelo.