Člen české výpravy měl v Tokiu pozitivní test na koronavirus

Ilustrační foto - Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor vystoupil 18. července 2019 v Praze na setkání s novináři na téma olympijské hry v Tokiu, do nichž bude 24. července zbývat rok. ČTK/Šimánek Vít

Tokio - Nejmenovaný člen realizačního týmu české výpravy měl po příletu do dějiště olympijských her v Tokiu pozitivní test na covid-19. Český olympijský výbor to oznámil v tiskové zprávě. Pozitivní test měl jeden z pasažérů pátečního charterového letu z Prahy. První případ nákazy koronavirem byl dnes také odhalen v olympijské vesnici.

Výsledek antigenního kontrolního testu na letišti potvrdila i následná analýza PCR. "Bohužel se nám ani přes veškerá opatření, která k současné době patří, tato situace nevyhnula. Každopádně všichni ostatní členové týmu měli negativní testy a všichni sportovci jsou v pořádku v olympijské vesnici," řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Člen týmu s pozitivním nálezem je momentálně v izolaci, stejně jako několik možných blízkých kontaktů z letadla. "Jak teď bude v jejich případě vše probíhat dál, to intenzivně řešíme," řekl Doktor, který je zároveň sportovním ředitelem ČOV.

V olympijské vesnici byl odhalen první případ koronaviru

V olympijské vesnici v Tokiu byl dnes odhalen první případ nákazy koronavirem. Informaci japonských médiích potvrdili pořadatelé. Ředitel organizačního výboru Toširó Muto uvedl, že se jedná o osobu ze zahraničí, která je zapojená do organizace her. Národnost ani jiné další osobní údaje kvůli ochraně soukromí sdělit nechtěl, napsala agentura Reuters.

Olympijské hry v Tokiu začnou v pátek a kvůli koronaviru je provázejí přísná opatření, která začínají už po příletu a mají minimalizovat rozšíření nákazy mezi olympioniky i běžnou japonskou populaci. Sportovci se budou testovat denně a musejí se pohybovat jen v olympijské vesnici, kam nemá přístup nikdo zvenčí, a na svých sportovištích. Časté testování čeká také další akreditované osoby, které budou bydlet převážně ve vyhrazených olympijských hotelech. Bez ohledu na případné očkování jsou povinné roušky a odstupy.

Předseda MOV Thomas Bach označil rychlé rozeznání případu za známku toho, že opatření jsou účinná. "Od 1. do 16. července přicestovalo zhruba 15 tisíc sportovců, funkcionářů a dalších akreditovaných lidí. Všichni byli po příletu testováni. Z toho 15 bylo pozitivních. To je velmi nízká míra, 0,1 procenta. Každý byl hned izolován a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ostatní účastníky nebo japonské obyvatele. Je to důkaz, že opatření fungují," řekl Bach na tiskové konferenci.

Kvůli dalšímu nárůstu nákazy v Japonsku byl v Tokiu na dobu olympiády vyhlášen nouzový stav. Hry se tak nakonec uskuteční i bez domácích diváků, o zákazu těch zahraničních bylo jasno už dlouho. Většina japonské veřejnosti v průzkumech vystupuje proti olympiádě. Již dříve po Bachově příletu vyjadřovali lidé nespokojenost na sociálních sítích i při demonstracích v ulicích.

Bach dnes uvedl, že Mezinárodní olympijský výbor si je dobře vědom skepse, která v Japonsku ohledně her v době pandemie panuje, ale doufá, že úspěch může náladu změnit. "Pokorně vyzýváme japonský národ, aby vítali a podporovali sportovce z celého světa. Oni mají stejný zájem, aby hry byly bezpečné," řekl.

"A věříme, že jakmile Japonci uvidí, jak jsou jejich sportovci úspěšní, tak bude jejich přístup méně emotivní," dodal Bach. Již dříve připomněl, že pětaosmdesát procent sportovců a funkcionářů v olympijské vesnici bude naočkovaných proti koronaviru nebo budou mít protilátky po prodělaném onemocnění.