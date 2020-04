CK zřejmě budou dávat za zrušené zájezdy poukazy místo peněz

Praha - Cestovní kanceláře (CK) zřejmě dostanou právo na odklad vrácení peněz klientům za zrušené zájezdy kvůli epidemii koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do konce srpna. Místo peněz by měli zákazníci dostávat poukazy. Vládní návrh zákona dnes podpořil s úpravami sněmovní správní výbor. Zatímco vládní návrh předpokládá poukaz nejméně v hodnotě zájezdu, podle výboru by měl být na částku všech plateb, které klient uhradil.

Sněmovna by měla předlohu schvalovat na nynější schůzi zrychleně ve stavu legislativní nouze. Návrh by měl zmírnit dopady koronavirové krize na cestovní ruch.

Odklad vrácení peněz potrvá podle předlohy do konce srpna příštího roku. V této době by měla cestovní kancelář nabídnout klientovi na jeho žádost zájezd stejné nebo vyšší kvality. Pokud by byl srovnatelný, cestovní kancelář nebude moci na rozdíl od nabídky lepšího zájezdu žádat případný doplatek, byť by byl zájezd dražší. Zákazníci, kteří do konce srpna příštího roku poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení peněz. Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku.

Poukazy budou moci odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení lidé, těhotné ženy, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené a nezaměstnaní. Sněmovní výbor doporučil tento okruh rozšířit o osamělé samoživitelky a samoživitele a také o školy v případě školních zájezdů.

O vydání poukazu budou moci požádat i lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo kvůli ztrátě zaměstnání. Poukaz by byl podle vládní znění ve výši storno poplatků. Správní výbor chce, aby stačila desetina odstupného.