Praha - Cestovní kanceláře prodaly zatím o deset procent více lyžařských zájezdů než loni touto dobou. Kapacity alpských středisek jsou téměř naplněné. Situace na horách se po přívalech sněhu pomalu uklidňuje a lyžařské areály se navrátily k běžnému provozu. V tiskové zprávě to uvedla Asociace cestovních kanceláří.

V rakouských Alpách jsou letos mezi tuzemskými návštěvníky nejprodávanější střediska Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental, Dachstein West a Nassfeld. V Itálii Val di Fiemme/Obereggen, Tonale/Ponte di Legno a Madonna di Campiglio - Pinzolo.

Podle cestovního portálu Invia.cz letos last minute lyžařské zájezdy vůbec nejsou. Nejvíce žádanými jsou termíny od 9. do 16. února a týden od 2. do 9. března. První z termínů připadá na týden kdy mají jarní prázdniny mj. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město a Brno-venkov. V druhém týdnu mají jarní prázdniny školy mj. v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci či Jihlavě.

Průměrná cena zájezdů do Rakouska a Itálie vzrostla o zhruba osm procent. Oproti loňsku se prodávají i dražší zájezdy, klienti jsou ochotni si připlatit za kvalitnější hotel s wellness službami a v blízkosti sjezdovek. Nejčastěji lidé chtějí zájezdy s vlastní dopravou a polopenzí.

Nejvíce jsou vyprodané hotely na sjezdovkách. "Na jarní prázdniny máme nabídku na lyžování v Rakousku poměrně přebranou, zbývá posledních pár kapacit. Velmi vytíženým termínem bude období masopustu, který letos připadá na první týden v březnu," řekl Udo Wichert z CK Neckermann.

"V prázdninových termínech máme volné kapacity ve střediscích Dachstein West, Zillertal nebo v Obertilliachu ve Východním Tyrolsku. V případě Itálie lze vybírat dovolenou v Monte Bondone, Aprice nebo v oblíbeném středisku Val di Fiemme / Oberregen," dodal Jan Bezděk z CK Nev-Dama.

Jarní prázdniny jsou každoročně považovány za vrchol zimní sezony. Podle CK Exim Tours se mění trendy v cestování během tohoto období. Zatímco v okrajových termínech Češi pobyty v Alpách zkracují, během února a března volí převážně týdenní pobyty.

Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě vyráží za lyžováním každoročně přes půl milionu Čechů. Zatímco Rakousko láká hlavně lepší dostupností z ČR, Itálie vede v cenovém srovnání. Do Rakouska Češi častěji jezdí bez služeb cestovní kanceláře, do Itálie naopak většina lyžařů míří s voucherem od CK.