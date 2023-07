CK: Zájem o dovolenou na Rhodu v budoucnu neklesne, poptávka se vrátí k normálu

Praha - Zájem o dovolenou na řeckém ostrově Rhodos, ze kterého musely být o víkendu kvůli požárům evakuovány stovky českých turistů, v budoucnu neklesne. Přestože je poptávka po něm aktuálně nižší, jakmile nebezpečí pomine, prodeje se vrátí na běžnou úroveň. Ukázaly to už jiné mimořádné události ve světě, řekli ČTK mluvčí cestovních kanceláří (CK) a agentur. V nejbližší době podle nich nelze ani očekávat pokles cen zájezdů. Cena se stanovuje dlouhodobě dopředu na základě smluv s partnery nebo ji ovlivňují jiné faktory, dodali.

"Ačkoli se nyní jedná opravdu o rozsáhlý požár, který citelně ovlivnil turismus na Rhodu, požáry se v Řecku, ale i v jiných zemích, objevují každé léto a neodráží se to na cenách zájezdů," řekla mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Poptávka po dovolené na Rhodu podle ní v posledních dnech klesla o více než polovinu, myslí si však, že jde o dočasný stav.

V souvislosti s požáry na Rhodu budou klienti v budoucnu pravděpodobně častěji než dosud volit dovolenou začátkem léta či ji posunou na září, řekla dále Jirušková. "Pro cestovní kanceláře je tento trend pozitivní, neboť se poptávka rozloží na celou sezonu a ne pouze do letních prázdnin," dodala.

Podle mluvčího CK Alexandria Petra Šatného bude vývoj poptávky a nabídky v případě Rhodu záležet také na tom, jak rychle bude pokračovat obnova jižní části ostrova, kde se požáry aktuálně vyskytují. "Lze očekávat, že některé hotely na jihu se ve first minute nabídce na příští léto neobjeví, což sníží celkovou kapacitu na ostrově," uvedl. Ani podle něj ceny zájezdů neklesnou, už v této sezoně hoteliéři či letecké společnosti bojovali s vysokou inflací, doplnil.

"Ceny zájezdů se stanovují na základě smluv s hotely, leteckými společnostmi či jinými dopravci, ovlivňuje je i kurz eura či dolaru, paliva a desítky dalších nákladů. Kontrakty se uzavírají s více než ročním předstihem," sdělila ČTK mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. Seznam destinací, kam Češi v létě jezdí rádi dovolenou, se podle ní dlouhodobě nemění. I proto si myslí, že klienti nebudou mít v budoucnu obavy na Rhodos odletět.

Mimořádné události, jako jsou požáry, představují pro CK podnikatelské riziko, se kterým je ale potřeba počítat, uvedla mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská. Upozornila na to, že velkou část zájezdů na letošní rok si klienti koupili ve first minute nabídce. Odmítá, že by Češi přestali chtít jezdit k moři. "Češi chtějí hotely v první řádě a přístup na pláž, protože my trpíme tím, že to moře nemáme. A tohle se podle mě jen tak nezmění," řekla.

Pokles zájmu o dovolené neukazují data CK Fischer a Exim Tours, podle mluvčího Jana Bezděka jsou celkové prodeje za posledních sedm dní meziročně o čtvrtinu vyšší. Část klientů chce na Rhodos odletět v pozdějším než původním termínu, řekl. "Pro příští rok si nemyslíme, že obavy z požárů budou nějak zásadně měnit nákupní chování našich klientů," uvedla ředitelka CK Travel Family Blanka Hrubá.