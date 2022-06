CK: Zájem Čechů o Chorvatsko bude po zavedení eura ovlivněn kurzem koruny

Praha/Brusel - Pokud se bude v Chorvatsku platit od ledna příštího roku eurem, zájem českých cestovatelů vyjet do země bude ovlivněn především kurzem koruny. Pokud koruna k euru výrazně oslabí, mohlo by to určitou skupinu cestovatelů odradit. Naopak výhodou bude, že nebude nutné měnit kuny a eura bude možné využít i v jiných evropských zemích. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a agentur pro ČTK.

Evropská komise dnes oznámila, že dospěla k závěru, že Chorvatsko plní všechna potřebná kritéria a může se za sedm měsíců stát dvacátým členem eurozóny. Chorvatsko patří k nejnavštěvovanějším letním cílům českých turistů. Loni jich tam podle dat Chorvatského turistického sdružení přijelo 775.000 a byli pátou nejpočetnější zahraniční skupinou. Nejvíce hostů země evidovala z Německa, dále ze Slovinska, Polska a Rakouska.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže bude zájem Čechů o Chorvatsko záležet především na kurzu koruny. "Pokud by však příští rok koruna k euru výrazně oslabila, pro určitou skupinu českých cestovatelů by mohla být dovolená v Chorvatsku méně výhodná než nyní. Pobyt v zemi totiž vyhledává především klientela, která nechce za dovolenou u moře utratit příliš peněz. Vydává se tam proto vlastním vozem a často se ubytovává v kempech," uvedla pro ČTK i mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Doplnila, že ale v současné situaci, kdy ceny rostou napříč trhem, je složité cokoliv předvídat.

Mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk předpokládá, že Chorvatsko zůstane u Čechů nadále oblíbené. Mnozí lidé podle něj možná ocení, že nebudou muset měnit kuny, ale budou používat euro, na které jsou zvyklí i z ostatních zemí. "Také pokud jim eura na konci dovolené zbydou, mohou je využít jinde," dodal pro ČTK.