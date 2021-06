Praha - Turisté, kteří se letos chystají vyrazit na dovolenou do zahraničí, by kvůli nezbytným formulářům měli být vybaveni i tzv. chytrými mobilními telefony. Elektronická dokumentace se v souvislosti s pandemií koronaviru stala běžnou součástí cestování. Lidé se starými tlačítkovými mobily nejsou schopni na materiály, které dostanou prostřednictvím e-mailu nebo jiných mobilních aplikací, odkázat. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Blanka Hrubá. Delegáti podle zjištění ČTK o všech dokumentech, které jsou potřeba pro návrat do ČR, klienty informují a jsou nápomocni při nejasnostech. Formuláře ale nemohou za nikoho vyplnit. Upozorňují proto na to, že to je zodpovědnost každého cestovatele.

Pro vycestování do ciziny lidé momentálně zpravidla potřebují potvrzení o negativním testu na koronavirus, očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Mnoho zemí také před překročením hranic vyžaduje vyplnění registračního formuláře. Například v případě Turecka lidé po vyplnění formuláře obdrží QR kód, kterým se kromě letiště musejí prokazovat při vstupu do obchodních center, požadovat ho může ale třeba také personál v restauracích.

Registrace je podle Hrubé nutná i při příjezdu do Chorvatska. "Veškerá potvrzení jsou k dispozici na internetu ke stažení a bez chytrých mobilních telefonů, díky nimž si klienti mohou vše a rychle vyhledat, mohou mít problémy. Chytré mobilní telefony se mohou hodit i pro testování na covid-19 před odjezdem, protože delegát nemůže být naráz přítomen ve všech ubytovacích zařízeních, a pomocí GPS souřadnice a lokalizace v chytrém telefonu si turisté mohou zavolat místního zdravotníka, který jim test provede," řekla.

Vyplnění elektronického formuláře nejpozději den před odletem vyžaduje dále také Řecko, které podle tuzemských CK patří u českých turistů k nejoblíbenějším letním destinacím. Lidé po vyplnění dokumentu rovněž obdrží QR kód, který je požadován na letišti.

Příjezdový formulář z vybraných zemí vyžaduje také Česká republika. Jsou v něm třeba zadat osobní údaje, číslo letu, ale také místa pobytu v následujících 14 dnech po návratu. Podle delegátů, které ČTK oslovila, klienti v některých případech spoléhají na to, že CK za ně vše vyřídí. Na letišti jim potom nutné dokumenty chybějí.

Problémy s tím, že by lidé neměli "chytrý telefon", však nejsou podle mluvčího CK Exim Tours Petra Kostky u klientů časté. "Když nastanou, pomáhají jim naši prodejci tím, že zákazníka navedou a dokument případně vytisknou. V destinacích toto dělají naši delegáti. Znovu se tedy ukazuje výhoda cestovat přes cestovní kancelář," řekl.

Pro letní dovolenou letos podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur až 96 procent Čechů zvolí evropskou destinaci. Před pandemií podle ní ročně do zahraničí vycestovalo na pobyt delší než čtyři dny na pět milionů českých turistů. Na základě aktuálního zájmu asociace očekává, že letos do ciziny vyrazí zhruba tři miliony lidí.