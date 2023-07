CK ruší cesty na jih Rhodu, ČR je připravená vyslat vládní letadlo

Praha - Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer ruší cesty na jihovýchod řeckého ostrova Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. Zákazníkům, kteří měli odletět dnes ráno, v sobotu cestovní kanceláře nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a dnes měli odletět, se podařilo dostat do Česka. Mateřská skupina obou cestovních kanceláří dnes v noci vyšle repatriační let z Prahy, který přepraví Čechy z nejvíce zasažených oblastí. Čedok v noci také vypraví repatriační let, zároveň nabídne změnu zájezdu či termínu lidem, kteří mají na jih Rhodosu odcestovat v pondělí. CK Blue Style uvedla, že ruší zájezdy na jih ostrova, nabídne klientům změnu termínu, místa či stornování zájezdu. ČTK to dnes řekli mluvčí společností. Lety na ostrov se podle Letiště Praha zatím neruší. Česko je podle premiéra Petra Fialy připravené vyslat vládní letadlo a pomoci při evakuaci Čechů z Rhodu. Podle diplomacie zatím vyslání nebylo potřeba.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na Rhodos na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen. Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že obvolávají klienty podle data odletu, další termíny tak budou řešit podle vývoje situace na ostrově. "Prosíme tedy ty, kteří mají na Rhodos odletět až v průběhu následujícího týdne, aby v tuto chvíli neblokovali linky na našem call centru," uvedl Bezděk.

Dnes v noci vypraví skupina, do které patří cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, repatriační let, který bude mít kapacitu 189 míst a obstará ho dopravce Smartwings. Let je podle Bezděka určený pro klienty, kteří byli evakuovaní z jihu ostrova během pátečního večera. "Zohledníme samozřejmě i třeba zdravotní stav klientů, to jestli jde o rodinu s dětmi nebo seniory," dodal.

Repatriační let vypraví také Čedok. Podle mluvčí společnosti Kateřiny Pavlíkové vyšlou největší možné letadlo s kapacitou přes 200 osob, směrem do Řecka tímto letadlem poletí někteří zaměstnanci ministerstva zahraničí, které už dříve uvedlo, že tam vyšle dva konzulární úředníky. Tento let zajistí také dopravce Smartwings. Jeho mluvčí Vladimíra Dufková uvedla, že letadlo pro Čedok přiletí do Prahy v pondělí ve 02:20, letadlo s klienty Fischer a Exim Tours přiletí po páté hodině ráno.

Pavlíková řekla, že cestovní kancelář měla na ostrově asi 300 evakuovaných klientů, kteří jsou v náhradních hotelech nebo v evakuačních centrech. "Většina lidí však má rezervované pobyty v jiných částech ostrova, kde nejsou žádná omezení," uvedla.

Mluvčí Letiště Praha Michal Procházka uvedl, že v noci přistály v Praze z Rhodu dva lety, další přistál dopoledne. Všechna letadla byla společnosti Smartwings. Další let z Rhodu přistane v Praze podle Procházky v noci. Dodal, že se zatím lety z řeckého ostrova neruší a nemění.

Smartwings dnes vypraví také evakuační let z Rhodu do Bratislavy. Let si objednaly slovenské cestovní kanceláře, aby z místa dostaly své klienty. Letadlo odletí dnes v 18:55 místního času z mezinárodního letiště Rhodos, sdělila Dufková. Podle největší slovenské cestovní kanceláře Satur bude repatriační let přednostně určen pro rodiny s dětmi. Druhý let z Rhodu je naplánován zhruba dvě hodiny po půlnoci na pondělí. Letadlo přistane v Brně, odkud Satur klientům zajistí přepravu autobusem do Bratislavy.

Turisté, kteří pobývají na Rhodu, se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí.

Fiala: ČR je připravená vyslat na Rhodos vládní letadlo, pomůže i armáda

Česko je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připravené vyslat na řecký ostrov Rhodos letadlo a pomoci při případné evakuaci Čechů. Premiér to uvedl na twitteru poté, co situaci dnes odpoledne řešil s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Později dodal, že armáda má pro případnou pomoc připravená dvě letadla. Kvůli požárům na jihovýchodě Rhodu musely být evakuovány stovky českých turistů. Některé cestovní kanceláře vypraví pro své klienty dnes v noci repatriační lety.

"Jsme v kontaktu s českými občany, diplomaty i cestovními kancelářemi. Zástupci ministerstva zahraničních věcí pomáhají lidem přímo na místě. Jsme připraveni vyslat vládní letadlo a poskytnout pomoc při případné evakuaci našich občanů," uvedl ministerský předseda.

Pokud repatriační lety cestovních kanceláří nebudou stačit, zapojí se do evakuace českých občanů armáda. Připravené jsou letouny Airbus a CASA. "Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá," uvedl Fiala. Zástupci ministerstva zahraničí, kteří na Rhodos odcestují, vyhodnotí situaci přímo na místě a jsou připraveni případnou repatriaci organizovat. Veškeré kroky vláda koordinuje s řeckou stranou tak, aby nevznikly komplikace, dodal premiér.

Podle odhadů ministerstva zahraničí je na ostrově 4000 až 5000 českých občanů. Velké části se ale evakuace netýká, jsou v místech, která ohněm ohrožená nejsou. Mateřská skupina cestovních kanceláří Exim Tours a Fischer dnes v noci vyšle repatriační let z Prahy, který přepraví Čechy z nejvíce zasažených oblastí. Stejně tak učiní Čedok.

Vládu dnes kvůli postupu při evakuaci turistů kritizovali zástupci opozice. "Může se nám to líbit nebo ne, ale politika je někdy o symbolech. A to, že tahle vláda pošle tisícům Čechů na hořícím ostrově Rhodos dva konzulární úředníky, a ne naše letadlo, které by je přivezlo domů a které jindy vláda velmi ochotně půjčuje, je symbol jako blázen," napsal na twitteru poslanec Radek Vondráček (ANO).

Zástupci diplomacie v uplynulých hodinách uváděli, že ministerstvo je v kontaktu s cestovními kancelářemi, které dopravu zajišťují. Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek ČTK dopoledne řekl, že není problém s leteckou dopravou Čechů z Rhodu do Česka, protože letiště normálně funguje. Podle něj jsou větší problémy s přepravou po ostrově, chybí vozy taxi a autobusy částí území neprojedou. Ministerstvo proto řešilo hlavně to, jak dostat turisty na letiště.

Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru už dnes dříve uvedl, že vyslání vládního speciálu zatím nebylo potřeba. "...pokud by to bylo potřeba, vládní letadlo pro naše lidi na Rhodos samozřejmě pošleme. Zatím cestovní kanceláře jejich přepravu zpět do ČR zvládají a o pomoc nepožádaly," napsal. Vyzval veřejnost, aby nepropadala panice a sledovala spolehlivé zdroje informací.