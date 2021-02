CK řeší výjimku pro své klienty z nové cestovatelské mapy

Praha - Cestovní kanceláře (CK) řeší problematiku nové cestovatelské mapy platné od pátku. Zjišťují, zda jejich klienti budou mít z nových nařízení výjimku. O zavedení nové mapy informoval v pondělí po jednání vlády ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V dotčených destinacích mají CK mnoho klientů a jsou s nimi v kontaktu, uvedli jejich zástupci na dotaz ČTK.

V nové cestovatelské mapě vznikla kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy, do které patří například Slovensko, Španělsko, ale i všechny země mimo Evropskou unii. Před cestou do ČR z těchto států musejí lidé podle ministerstva zahraničí podstoupit PCR test, po příjezdu bude povinná pětidenní karanténa. Její ukončení bude možné nejdříve pátý den dalším PCR testem. Zároveň bude platit povinnost deset dní od příjezdu nosit respirátor alespoň třídy FFP2.

Z důvodu omezených možností cestování mnoho Čechů nyní vyráží například do Egypta nebo Spojených arabských emirátů. "V současné době čekáme vyjádření ministerstev zahraničních věcí a zdravotnictví a upřesnění pravidel. Jen během víkendu se s naší cestovní kanceláří bude zpět do ČR vracet zhruba 600 klientů," řekla dnes ČTK mluvčí CK Čedok Eva Němečková. Doplnila, že se všemi klienty je CK ve spojení a bude je o podmínkách návratu, platných opatřeních, případně výjimkách, které se jich budou týkat, informovat, jakmile budou informace dostupné.

Podle Terezy Arnoldové z CK Afrodita z ochranného opatření ministerstva zdravotnictví vyplývá, že turisté, kteří jsou v dotčených zemích přes CK nebo agenturu, mají výjimku. "Proto naši klienti, kteří jsou v bulharském Bansku či se tam chystají, nemusí podstoupit antigenní či PCR test před odjezdem zpět do ČR a ani po návratu do ČR nemusí na PCR test. To samé platí pro naše klienty v Egyptě. Samozřejmě jsme v kontaktu s klienty i s partnery v destinacích a v případě nutnosti bychom pomohli klientům se zajištěním testů," uvedla.

CK mají podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové jen krátký čas se k nové situaci postavit a případně zajistit klientům test v destinaci před odletem do ČR. To pro ně představuje velkou komplikaci. "Do mapy nejrizikovějších zemí se zařadily i státy, které jsme v tomto období nejvíce prodávali. Nemáme informace, že námi nabízené destinace by pro naše klienty představovaly zvýšené riziko. Stále si myslíme, že na zahraničních dovolených, které my zprostředkováváme, je bezpečnější situace než v ČR. Hotely se neustále dezinfikují, dodržují se rozestupy, povinné jsou roušky ve společných prostorách," uvedla. Dodala, že už nyní museli Češi podstoupit většinou dva testy, do destinace a zpět.

Změna pravidel testování na covid-19 pro cestující do ČR je podle Petříčka reakcí na šíření nových mutací koronaviru.