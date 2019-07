CK: Prodeje pobytů last minute rostou nehledě na odstávku boeingů

Praha - Ani odstavení letadel Boeing 737 MAX neovlivnilo podle vyjádření cestovních kanceláří, které oslovila ČTK, letošní prodeje pobytů na poslední chvíli. Jsou zatím zhruba o pětinu vyšší než loni. Podle cestovní agentury Invia, která přeprodává zájezdy většiny velkých cestovních kanceláří, míří Češi nejvíce do Egypta, Bulharska a Řecka. To zůstává na špičce žebříčku destinací i v CK Fischer, kde ho doplňuje Turecká riviéra, řekl ČTK její mluvčí Jan Bezděk.

"Obavy spojené s uzemněním boeingů typu MAX se nepotvrdily, naopak se nám podařilo kapacitu zachovat," uvedl Bezděk. V posledních týdnech je podle něj zvýšený zájem o egyptská letoviska Hurgháda a Marsá Alam s odlety nejen z Prahy, ale i moravských letišť. Třetinový nárůst v meziročním srovnání registruje Bezděk ale i u tuniské Džerby.

Zatím o šest procent v meziročním srovnání vzrostly prodeje last minute také u CA Invia. Doposud si u ní letošní pobyt na poslední chvíli zakoupilo 50.000 lidí, nejčastěji míří do Řecka, Egypta či Bulharska. Téměř o třetinu vyšší zájem pozoruje agentura ale i u prodejů do Turecka, o 37 procent více pak do Spojených arabských emirátů. Last minute pro jednu osobu vyjde u CA Invia průměrně 13.500 korun, cena podle mluvčí Invia Andrey Řezníčkové při meziročním srovnání mírně vzrostla.

Ceny se v období last minute podle Bezděka odvíjí od aktuální situace na trhu, zájmu a vyprodanosti hotelů a destinací. Celkově se liší v nižších jednotkách procent, dodal. Cestovní kancelář Blue Style měla podle své mluvčí Jany Ondrejechové v červenci už většinu kapacit téměř plnou. "U last minute zájezdů musí klienti počítat s tím, že výběr přizpůsobí nabídce - co se týče termínů, tak typu ubytování," upozornila. Podle obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky toto vyhovuje spíše klientům, kteří jsou flexibilní v termínu i ve výběru lokality. Omezenou nabídku mají podle něj destinace, o něž byl zájem už při prodejích first minute - jde o Turecko, Egypt, Tunisko a některé destinace v Řecku.

V CK Alexandria jsou pobyty na poslední chvíli podle marketingového ředitele Petra Šatného omezené, přesto se však ještě některé zájezdy pořídit dají. "Není to tedy tak, že by už nebylo možné si nyní dovolenou do některé země koupit, ale stává se, že zákazníci již nenaleznou vše přesně podle svých požadavků a musí činit určité kompromisy," dodal.