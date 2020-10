CK posílily on-line a call centra, lidé kupují zájezdy

Praha - V souvislosti s uzavřením poboček v rámci zpřísnění vládních opatření v boji proti koronaviru cestovní kanceláře (CK) posílily on-line prodej i call centra. Přestože zájem klientů je nižší než touto dobou v předchozích letech, zájezdy lidé kupují. Nyní se nejčastěji vydávají do Tuniska, prodávají se ale i lyžařské zájezdy. Zájem je také o letní pobyty na příští rok. Na nákup těchto cest lidé hojně využívají poukazy za zrušené zájezdy kvůli pandemii. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK. Stoupá i zájem o zájezdy k moři na poslední chvíli.

Čedok podle své mluvčí Evy Němečkové po uzavření poboček zvýšil počet operátorů v call centru, s klienty komunikuje po telefonu, prostřednictvím chatu i e-mailu, uvedla. Cestovní agentura Invia se dlouhodobě věnuje rozvoji webu a on-line prodeji. "Ačkoliv se tento rok snažíme šetřit, do tohoto segmentu investujeme i nadále. S našimi největšími partnery umožňujeme zákazníkům už plný on-line nákup zájezdů. Ostatní cestovní kanceláře se postupně přidávají," uvedla mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Do technologií v posledních letech investovala také CK Fischer. Podle jejího mluvčího Jana Bezděka byly on-line prodej i call centrum v interní strategii už před pandemií považovány za klíčové prodejní kanály. Současná situace tento trend umocňuje, řekl. "Po uzavření poboček se prodej přesunul na web a do call centra. Naštěstí jsme zvyklí s klienty přes tyto prodejní kanály běžně komunikovat. Nápor klientů je pochopitelně menší než bývá v této části roku běžné, zájem o cestování ale ze strany klientů dál cítíme," uvedl obchodní ředitel a mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Češi aktuálně cestují nejvíce do Tuniska, kam mohou s CK odjet bez testů na koronavirus. V případě cestovní agentury Invia tam nyní odjíždí 43 procent klientů. "Tunisko letos nahrazuje nejoblíbenější resortové destinace Egypt a Turecko. Nejoblíbenější místa v Tunisku jsou mnohdy vyprodaná," řekla Řezníčková. Čedok na podzim prodává podle Němečkové nejvíce týdenní zájezdy na Kanárské ostrovy, kam také není vyžadován test.

Lidé poptávají i lyžařské zájezdy. Podle Bezděka se právě nyní nejvíce prodávají zimní pobyty, a to především do italských Alp a Rakouska, uvedl. Klienti Čedoku žádají v případě zimních zájezdů nejčastěji lyžařská střediska v Rakousku a na Slovensku, ubytování v blízkosti lanovek a s dobrým připojením na wi-fi. Žádají i pobyty na českých horách, dodala Němečková.

Češi si zajišťují i dovolené na příští léto. Podle Řezníčkové se prodává především Tunisko, Řecko a Bulharsko. Čedok zahájil prodej letních cest v září. "Největší zájem je jednoznačně o pobyty na řeckých ostrovech, v Turecku nebo ve Španělsku, ale na předních místech je i Albánie. Ke koupi klienti hojně využívají vouchery a poukazy, které v minulých měsících získali," dodala Němečková.

CK mohly podle nového zákona tzv. lex voucher vydávat na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům místo hotovosti poukazy. Nárok na vrácení hotovosti budou mít čeští klienti, kteří poukaz nevyužijí do 31. srpna příštího roku k úhradě jiné cesty.

Stoupá zájem o zájezdy k moři na poslední chvíli

Zájem o cestování do zahraničí na poslední chvíli se mezi Čechy v posledních týdnech zvýšil. Oblíbené destinace na last minute dovolenou jsou například Egypt nebo Tunisko. Tyto dovolené jsou často spojené s negativním testem na koronavirus, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

"Objevuje se nový trend - jakmile je test na koronavirus negativní, sbalím si potřebné věci, rodinu, vybírám na poslední chvíli zájezd a odjíždím na dovolenou. Zájem je vidět na naší speciální stránce kammuzu.cz, která vznikla za účelem rychlé orientace. Stránka ukazuje u jednotlivých turisticky populárních zemí, jaké náležitosti je třeba splnit, aby tam Češi mohli vycestovat," řekl Ondrůj.

Aktuálně se nejvíce prodávají last minute zájezdy do Egypta, Tunisu a na Kanárské ostrovy.

Podle manažerky letenek Student Agency Věry Janičinové také stoupl ve druhé polovině října zájem o letenky do exotických destinací, jako jsou Maledivy, Dubaj, Zanzibar nebo Mexiko. "Změnilo se nákupní chování, lidé nakupují letenky většinou jednotky dnů před odletem. Často právě v návaznosti na negativní výsledek testu na covid 19," dodala Janičinová. Ondrůj doplnil, že celkově je zájem o cestování zhruba čtvrtinový v porovnání s předchozími roky.

Cestovní kancelář Eximtours nyní eviduje největší zájem o lokality, kde není povinné testování. "Vládne Tunisko a ostrov Djerba, proto jsme prodloužili zájezdy i na listopad. Obvykle ale bývá touhle dobou nejpopulárnější Egypt, a ten nyní tolik netáhne, protože je tam povinné testování. Obecně se ale letošní zájem s loňskými roky nedá srovnat, je daleko nižší," sdělil obchodní ředitel společnosti Petr Kostka.

Podle webových stránek ministerstva zahraničí mohou nyní Češi cestovat například do Portugalska či Chorvatska, do Řecka nebo Itálie musí mít test a do Maďarska nebo na Kypr nemohou.