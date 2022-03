CK: O rybářské zájezdy je enormní zájem, komplikací je dění na Ukrajině

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře (CK) specializované na rybářské zájezdy letos sledují enormní zájem. Některé ale zaznamenaly pokles poptávky či dokonce zrušení rezervace v souvislosti s děním na Ukrajině. Jiné řeší kvůli ruské invazi do sousední země prudký nárůst cen letenek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK. O nejnovějších trendech v rybaření, tricích v moderním lovu dravců nebo chytání v Norsku se mohou lidé ode dneška do neděle dozvědět na 13. ročníku veletrhu For Fishing. Koná se na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech.

CK Pepa evidovala nejvíce poptávek od druhé poloviny ledna do půlky února. Výrazný propad nastal ve druhé polovině února, kdy se objevilo stále více informací o shromažďování ruských vojsk u ukrajinských hranic. "Od 22. února, tedy od vstupu ruských vojsk do oblasti Doněcka a Luhanska, který předcházel otevřené vojenské agresi na Ukrajině, klesl počet nových rezervací na zhruba 20 procent ve srovnání s předchozími týdny," uvedl jednatel CK Zdeněk Edelmann.

Jeden ze zákazníků CK Pepa, který měl odjet do Norska, zaplacený zájezd podle Edelmanna tento týden stornoval. Jako důvod uvedl "obavu z cesty v době, kdy Evropě hrozí válečný konflikt". Vzhledem k ruskému vpádu na Ukrajinu CK Pepa zastavila přípravu rybářských výprav na Sibiř a Kamčatku, zrušila všechny zájezdy do Ruska. "Dokud se Rusové nestáhnou z území Ukrajiny a nezbaví se (prezidenta Vladimira) Putina, naše firma už v Rusku neutratí ani korunu," řekl.

Zvýšený zájem na začátku roku neovlivnil růst obratu, připomněl dále Edelmann. Většinu kapacit obsadili lidé, kteří na letošní sezonu přesunuli pobyty zrušené v posledních dvou letech kvůli pandemii. Nejoblíbenějšími destinacemi pro rybaření zůstávají podle Edelmanna Norsko, Švédsko a Finsko.

Velký zájem eviduje také CK Ingol, která pořádá zájezdy do Mongolska. V zemi má vlastní kempy v národních parcích a dovolené v nich organizuje pro rybáře z celého světa. "Ještě před vypuknutím války na Ukrajině jsme měli enormní nárůst zájmu, ale je pravda, že v letošním roce chceme hlavně uspořádat tuto dovolenku pro klienty, kteří už čekají dva roky," uvedl za CK Petr Procházka. Nové klienty až na výjimky nelze podle Procházky umístit, protože rybářské licence v národních parcích jsou omezené. Noví zájemci tak dostávají místa hlavně na příští rok.

"Teď ještě v souvislosti s válkou na Ukrajině řešíme nepříjemný problém s enormním nárůstem cen letenek do Mongolska, protože zůstal prakticky pouze jeden přepravce z Evropy, a to jsou Turkish Airlines," řekl dále Procházka. Doplnil, že dopravce okamžitě využil dominantního postavení.

CK Varga zaměřená na pobyty v Maďarsku nezaznamenala pokles o destinaci. Poptávka po rybolovu na maďarských jezerech roste, v mnoha případech lidé chtějí propojit rybářskou cestu s pobytem v termálních lázních, uvedla za CK Lenka Vargová.