CK Neckermann zrušil další zájezdy do 6. října

Praha - Česká pobočka cestovní kanceláře Neckermann, která je součástí zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, zrušila další zájezdy až do 6. října. To by mělo postihnout asi 500 klientů. Návrh na insolvenci zatím společnost nepodala. ČTK dnes o tom informovala CK Neckermann. V zahraničí je nyní okolo 800 klientů společnosti. V termínu od 7. do 31. října má zájezdy koupené ještě dalších asi 1000 zákazníků.

Mateřská společnost firmy britská Thomas Cook v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Návrh na insolvenci v týdnu podaly také rakouská, německá a polská divize skupiny. Tuzemská pobočka tento návrh zatím nepodala, o její budoucnosti se v současnosti stále jedná. Nové zájezdy už kancelář neprodává.

CK Neckermann v minulých dnech rozhodla o zrušení už dříve prodaných zájezdů do konce září. Nyní tento postup prodloužila o další týden. O osudu zbývajících zájezdů, které jsou naplánovány od 7. října do konce měsíce se rozhodne později. Zrušení se týká zájezdů, které zahrnovaly i leteckou dopravu. Netýká se tak klientů, kteří si u kanceláře zakoupili pouze ubytování bez dopravy. V plánu také zůstal letecký eurovíkend do Porta s odletem tuto sobotu.

CK podle zprávy klienty zrušených zájezdů individuálně kontaktuje. Platbu za zájezdy jim chce společnost plně vrátit.

Cestovní kancelář má nyní v cizině okolo 800 klientů. Většina z nich by podle mluvčího společnosti Jana Šrámka měla dokončit svou dovolenou podle plánu. Dosud společnost musela předčasně ukončit dva zájezdy. Vedle toho kancelář řeší také případy, kdy si klienti museli pobyt zaplatit ze svého, ačkoliv se společnost snaží hoteliérům poskytovat garance. CK slíbila svým klientům platby uhradit.

Vedení společnosti v současnosti řeší další budoucnost CK Neckermann v Česku. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže jsou ve hře tři varianty možných řešení - bude vyhlášena likvidace, nebo se firma prodá, anebo si tým z české pobočky založí novou cestovní kancelář. "Která z nich to bude, ale nelze predikovat, záležet bude na německém majiteli," řekl dnes ČTK.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů korun. Pobočka zahrnuje dvě základní divize - vedle CK Neckermann je to ještě firma Global Travel Lufthansa City Center.